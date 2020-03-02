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      Джокер от имени Лероса переписывался с Гончаруком об отставке, Ермака и Коломойского

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      Пранкер Джокер от имени депутата от "Слуги народа" Гео Лероса в течение некоторого времени переписывался с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Говорили о прослушке Гончарука, его вероятной отставке, замене Богдана и влиянии Коломойского.

      Опубликованная Джокером переписка велась с 17 января, скриншоты сообщений появились на его телеграм-канале.

      Прослушка Гончарука

      Два дня перед тем, 15 января, в сети распространили запись разговора якобы Алексея Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина. Тогда Гончарук якобы сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов", а себя назвал "полным профаном" в экономике".

      Утром 17 января появилась информация о вероятной отставке Гончарука, однако Владимир Зеленский ее не принял, а на совместной встрече с премьером дал тому "шанс и ряд поручений".

      Мы не должны прогибаться под олигарха (вероятно, речь о Коломойском – 24 канал). Вся наша партия действительно за тебя. Между собой говорим и не хотим тебя менять. Я вечером буду в ОП (Офисе Президента – 24 канал) объяснять. Не может быть отставка из-за каких-то шавок олигарха,
      – пишет "Лерос".

      Это сообщение датируется 13 часом. Впоследствии пранкер спросил, кто мог осуществить запись пленок. На это Гончарук ответил: "Разбираемся, дружище".

      После этого "Лерос" отметил, что разговаривал с Андреем Богданом. Тот якобы не хочет, чтобы Гончарука "забрали", однако хочет его "якобы воспитать".

      "П**дец рад, что все успокоились. Тебе нужно быть осторожнее, от Бени Полякова одноклеточного подводят, чтобы он замутил какую-то провокацию с тобой, типа как Барна – Яценюк. Попробую узнать, что хотят сделать", – напаисал после этого Гончаруку Джокер.

      Вероятно, речь об Антоне Полякове – нардепе, которого вместе с Анной Скороход исключили из "Слуги народа". Впоследствии он написал заявление на выход из партии.

      На это Гончарук написал, что "ничего не успокоился, по плюсам нас уничтожают".

      Новость дополняется…

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики
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