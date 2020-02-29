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      Приближается экономический кризис, – Арахамия объяснил, зачем нужны изменения в Кабмине

      - Читати новину українською

      Украинское правительство в условиях приближения экономического кризиса и угрозы эпидемии коронавируса нужно "превратить в штаб". А для этого в Кабинет Министров надо привлечь опытных специалистов.

      Об этом говорил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире "Свободы слова Савика Шустера" вечером 28 февраля.

      К теме: Обновления Кабмина: Стефанчук объяснил, грозит ли что-то министрам

      О причинах необходимости изменений в правительстве

      Председатель фракции СН отметил, что сейчас к Кабинету Министров есть определенные требования – большие, чем обычно. 

      Приближается экономический кризис якобы – есть признаки. Есть вероятность эпидемии коронавируса. Надо Кабмин превратить фактически в штаб,
      – пояснил Арахамия. 

      И добавил, что для такого преобразования кадровые решения принимать необходимо.

      Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным. Кого-то привлечь и кого-то убрать,
      – отметил политик

      Он признался, что знает, о каких именно кадровые изменения в правительстве говориться, но фамилий не назвал: "Когда вы объявите любую фамилию – на человека льется столько грязи, что я просто не хочу человека так подставлять". 

      О премьере Тигипко

      В Арахамии спросили, планируют ли отправить действующего главу правительства Алексея Гончарука в отставку и заменит ли его на посту премьера Сергей Тигипко. 

      "Нет, этого не будет", – коротко ответил представитель "Слуги народа".

      О внеочередном заседании Рады 4 марта

      На внеочередном заседании ВРУ, о котором стало известно в пятницу, 28 февраля, планируют рассмотреть важные законопроекты, которые до сих пор были заблокированы из-за длительного рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли.

      Парламент не работает в штатном режиме более трех недель, так как ОПЗЖ заблокировала фактически работу парламента из-за этих правок по земле,
      – пожаловался Арахамия. 

      Он пояснил, что Рада должна принять "несколько законов об обороне", которые следовало рассмотреть еще несколько недель назад. 

      Кого из министров могут заменить в правительстве.
      В СМИ появилась информация, что под угрозой увольнения:
      – глава МИД Вадим Пристайко,
      – министр социальной политики Юлия Соколовская,
      – министр по делам ветеранов и временно оккупированных территорий Оксана Коляда,
      – руководительница Минобразования Анна Новосад.

      Предполагаемая отставка Гончарука и кадровые изменения в правительстве: что следует знать

      • Ряд СМИ со ссылкой на источники с начала недели писали о том, что президент Зеленский стал рассматривать кандидатов на замену премьеру Гончаруку. 
      • Как вероятную альтернативу часто вспоминали Сергея Тигипко (который, к слову, подпадает под действие закона о люстрации).
      • Гончарук заявил, что скептически относится к таким слухам. Однако не отрицал, что Кабмин ожидает усиление – советниками "или людьми на определенных должностях".
      • 28 февраля стало известно, что президент Зеленский на среду, 4 марта, созывает внеочередное заседание парламента. Кроме нескольких законопроектов, на повестке дня будет и вопрос Кабмина, и отчет о деятельности правоохранительных органов.

      правительство
      Кто может заменить Гончарука на посту премьера / Инфографика 24 канала

      Доверяют ли украинцы правительству Гончарука.
      По сравнению с декабрем 2019 года, в феврале 2020 положительное отношение к Кабмину Гончарука упало на 14%. Отправить в отставку действующий состав Кабинета Министров желало бы 44% опрошенных. 

      Зеленский созывает Верховную Раду на внеочередное заседание
      28 февраля
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Алексей Гончарук Сергей Тигипко Кабинет Министров Украины Слуга народа Верховная Рада Давид Арахамия Новости Украины Новости политики
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