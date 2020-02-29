Приближается экономический кризис, – Арахамия объяснил, зачем нужны изменения в Кабмине
Украинское правительство в условиях приближения экономического кризиса и угрозы эпидемии коронавируса нужно "превратить в штаб". А для этого в Кабинет Министров надо привлечь опытных специалистов.
Об этом говорил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире "Свободы слова Савика Шустера" вечером 28 февраля.
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О причинах необходимости изменений в правительстве
Председатель фракции СН отметил, что сейчас к Кабинету Министров есть определенные требования – большие, чем обычно.
Приближается экономический кризис якобы – есть признаки. Есть вероятность эпидемии коронавируса. Надо Кабмин превратить фактически в штаб,
– пояснил Арахамия.
И добавил, что для такого преобразования кадровые решения принимать необходимо.
Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным. Кого-то привлечь и кого-то убрать,
– отметил политик
Он признался, что знает, о каких именно кадровые изменения в правительстве говориться, но фамилий не назвал: "Когда вы объявите любую фамилию – на человека льется столько грязи, что я просто не хочу человека так подставлять".
О премьере Тигипко
В Арахамии спросили, планируют ли отправить действующего главу правительства Алексея Гончарука в отставку и заменит ли его на посту премьера Сергей Тигипко.
"Нет, этого не будет", – коротко ответил представитель "Слуги народа".
О внеочередном заседании Рады 4 марта
На внеочередном заседании ВРУ, о котором стало известно в пятницу, 28 февраля, планируют рассмотреть важные законопроекты, которые до сих пор были заблокированы из-за длительного рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли.
Парламент не работает в штатном режиме более трех недель, так как ОПЗЖ заблокировала фактически работу парламента из-за этих правок по земле,
– пожаловался Арахамия.
Он пояснил, что Рада должна принять "несколько законов об обороне", которые следовало рассмотреть еще несколько недель назад.
Кого из министров могут заменить в правительстве.
В СМИ появилась информация, что под угрозой увольнения:
– глава МИД Вадим Пристайко,
– министр социальной политики Юлия Соколовская,
– министр по делам ветеранов и временно оккупированных территорий Оксана Коляда,
– руководительница Минобразования Анна Новосад.
Предполагаемая отставка Гончарука и кадровые изменения в правительстве: что следует знать
- Ряд СМИ со ссылкой на источники с начала недели писали о том, что президент Зеленский стал рассматривать кандидатов на замену премьеру Гончаруку.
- Как вероятную альтернативу часто вспоминали Сергея Тигипко (который, к слову, подпадает под действие закона о люстрации).
- Гончарук заявил, что скептически относится к таким слухам. Однако не отрицал, что Кабмин ожидает усиление – советниками "или людьми на определенных должностях".
- 28 февраля стало известно, что президент Зеленский на среду, 4 марта, созывает внеочередное заседание парламента. Кроме нескольких законопроектов, на повестке дня будет и вопрос Кабмина, и отчет о деятельности правоохранительных органов.
Кто может заменить Гончарука на посту премьера / Инфографика 24 канала
Доверяют ли украинцы правительству Гончарука.
По сравнению с декабрем 2019 года, в феврале 2020 положительное отношение к Кабмину Гончарука упало на 14%. Отправить в отставку действующий состав Кабинета Министров желало бы 44% опрошенных.