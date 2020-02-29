Наближається економічна криза, – Арахамія пояснив, навіщо потрібні зміни в Кабміні

Український уряд в умовах наближення економічної кризи та загрози епідемії коронавірусу потрібно "перетворити на штаб". А для цього до Кабінету Міністрів треба залучити досвідчених фахівців.

Про це говорив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" ввечері 28 лютого.

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Про причини необхідності змін в уряді

Голова фракції СН зауважив, що зараз до Кабінету Міністрів є певні вимоги – більші, ніж зазвичай.

Наближається економічна криза нібито – є ознаки. Є ймовірність епідемії коронавірусу. Треба Кабмін перетворити, фактично, в штаб,

– пояснив Арахамія.

І додав, що для такого перетворення кадрові рішення приймати необхідно.

Ми хочемо посилити Кабмін, зробити його оперативнішим, більш досвідченим. Когось долучити та когось вилучити,

– наголосив політик

Він зізнався, що знає, про які саме кадрові зміни в уряді мовитиметься, але прізвищ не назвав: "Коли ви оголосите будь-яке прізвище – на людину ллється стільки бруду, що я просто не хочу людину так підставляти".

Про прем'єра Тігіпка

В Арахамії запитали, чи планують відправити чинного голову уряду Олексія Гончарука у відставку та чи замінить його на посаді прем'єра Сергій Тігіпко.

"Ні, цього не буде", – коротко відповів представник "Слуги народу".

Про позачергове засідання ради 4 березня На позачерговому засіданні ВРУ, про яке стало відомо у п'ятницю, 28 лютого, планують розглянути важливі законопроєкти, які досі були заблоковані через тривалий розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі.

Парламент не працює в штатному режимі понад три тижні, бо ОПЗЖ заблокувала, фактично, роботу парламенту через ці правки по землі,

– поскаржився Арахамія.

Він пояснив, що Рада має ухвалити "декілька законів про оборону", які слід було розглянути ще кілька тижнів тому.

Кого з міністрів можуть змінити в уряді.

У ЗМІ з'явилася інформація, що під загрозою звільнення:

– голова МЗС Вадим Пристайко,

– міністерка соціальної політики Юлія Соколовська,

– міністерка у справах ветеранів та тимчасово окупованих територій Оксана Коляда,

– очільниця Міносвіти Ганна Новосад.

Ймовірна відставка Гончарука та кадрові зміни в уряді: що слід знати

Низка ЗМІ з посиланням на джерела з початку тижня писали про те, що президент Зеленський почав розглядати кандидатів на заміну прем'єру Гончаруку.

Як ймовірну альтернативу часто згадували Сергія Тігіпка (який, до слова, підпадає під дію закону про люстрацію).

Гончарук заявив, що скептично ставиться до таких чуток. Однак не заперечив, що Кабмін чекає підсилення – радниками "або людьми на певних посадах".

– радниками "або людьми на певних посадах". 28 лютого стало відомо, що президент Зеленський на середу, 4 березня, скликає позачергове засідання парламенту. Окрім кількох законопроєктів, на порядку денному буде й питання Кабміну та звіт про діяльність правоохоронних органів.



Хто може замінити Гончарука на посаді прем'єра \ Інфографіка 24 каналу

Чи довіряють українці уряду Гончарука.

У порівнянні з груднем 2019 року, у лютому 2020 позитивне ставлення до Кабміну Гончарука впало на 14%. Відправити у відставку чинний склад Кабінету Міністрів бажало б 44% опитаних.