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      Наближається економічна криза, – Арахамія пояснив, навіщо потрібні зміни в Кабміні

      -
      Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді / uainfo.org

      Український уряд в умовах наближення економічної кризи та загрози епідемії коронавірусу потрібно "перетворити на штаб". А для цього до Кабінету Міністрів треба залучити досвідчених фахівців.

      Про це говорив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" ввечері 28 лютого.

      До теми: Оновлення Кабміну: Стефанчук пояснив, чи загрожує щось міністрам

      Про причини необхідності змін в уряді

      Голова фракції СН зауважив, що зараз до Кабінету Міністрів є певні вимоги – більші, ніж зазвичай. 

      Наближається економічна криза нібито – є ознаки. Є ймовірність епідемії коронавірусу. Треба Кабмін перетворити, фактично, в штаб,
      – пояснив Арахамія. 

      І додав, що для такого перетворення кадрові рішення приймати необхідно.

      Ми хочемо посилити Кабмін, зробити його оперативнішим, більш досвідченим. Когось долучити та когось вилучити,
      – наголосив політик

      Він зізнався, що знає, про які саме кадрові зміни в уряді мовитиметься, але прізвищ не назвав: "Коли ви оголосите будь-яке прізвище – на людину ллється стільки бруду, що я просто не хочу людину так підставляти". 

      Про прем'єра Тігіпка

      В Арахамії запитали, чи планують відправити чинного голову уряду Олексія Гончарука у відставку та чи замінить його на посаді прем'єра Сергій Тігіпко. 

      "Ні, цього не буде", – коротко відповів представник "Слуги народу".

      Про позачергове засідання ради 4 березня

      На позачерговому засіданні ВРУ, про яке стало відомо у п'ятницю, 28 лютого, планують розглянути важливі законопроєкти, які досі були заблоковані через тривалий розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі.

      Парламент не працює в штатному режимі понад три тижні, бо ОПЗЖ заблокувала, фактично, роботу парламенту через ці правки по землі,
      – поскаржився Арахамія. 

      Він пояснив, що Рада має ухвалити "декілька законів про оборону", які слід було розглянути ще кілька тижнів тому. 

      Кого з міністрів можуть змінити в уряді.
      У ЗМІ з'явилася інформація, що під загрозою звільнення:
      – голова МЗС Вадим Пристайко,
      – міністерка соціальної політики Юлія Соколовська,
      – міністерка у справах ветеранів та тимчасово окупованих територій Оксана Коляда,
      – очільниця Міносвіти Ганна Новосад.

      Ймовірна відставка Гончарука та кадрові зміни в уряді: що слід знати

      • Низка ЗМІ з посиланням на джерела з початку тижня писали про те, що президент Зеленський почав розглядати кандидатів на заміну прем'єру Гончаруку. 
      • Як ймовірну альтернативу часто згадували Сергія Тігіпка (який, до слова, підпадає під дію закону про люстрацію).
      • Гончарук заявив, що скептично ставиться до таких чуток. Однак не заперечив, що Кабмін чекає підсилення – радниками "або людьми на певних посадах".
      • 28 лютого стало відомо, що президент Зеленський на середу, 4 березня, скликає позачергове засідання парламенту. Окрім кількох законопроєктів, на порядку денному буде й питання Кабміну та звіт про діяльність правоохоронних органів.

      Уряд
      Хто може замінити Гончарука на посаді прем'єра \ Інфографіка 24 каналу

      Чи довіряють українці уряду Гончарука.
      У порівнянні з груднем 2019 року, у лютому 2020 позитивне ставлення до Кабміну Гончарука впало на 14%. Відправити у відставку чинний склад Кабінету Міністрів бажало б 44% опитаних. 

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      28 лютого
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Олексій Гончарук Сергій Тігіпко Кабінет Міністрів України Слуга народу Верховна Рада Давид Арахамія Новини України Новини політики
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