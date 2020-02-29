Наближається економічна криза, – Арахамія пояснив, навіщо потрібні зміни в Кабміні
Український уряд в умовах наближення економічної кризи та загрози епідемії коронавірусу потрібно "перетворити на штаб". А для цього до Кабінету Міністрів треба залучити досвідчених фахівців.
Про це говорив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" ввечері 28 лютого.
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Про причини необхідності змін в уряді
Голова фракції СН зауважив, що зараз до Кабінету Міністрів є певні вимоги – більші, ніж зазвичай.
Наближається економічна криза нібито – є ознаки. Є ймовірність епідемії коронавірусу. Треба Кабмін перетворити, фактично, в штаб,
– пояснив Арахамія.
І додав, що для такого перетворення кадрові рішення приймати необхідно.
Ми хочемо посилити Кабмін, зробити його оперативнішим, більш досвідченим. Когось долучити та когось вилучити,
– наголосив політик
Він зізнався, що знає, про які саме кадрові зміни в уряді мовитиметься, але прізвищ не назвав: "Коли ви оголосите будь-яке прізвище – на людину ллється стільки бруду, що я просто не хочу людину так підставляти".
Про прем'єра Тігіпка
В Арахамії запитали, чи планують відправити чинного голову уряду Олексія Гончарука у відставку та чи замінить його на посаді прем'єра Сергій Тігіпко.
"Ні, цього не буде", – коротко відповів представник "Слуги народу".
Про позачергове засідання ради 4 березня
На позачерговому засіданні ВРУ, про яке стало відомо у п'ятницю, 28 лютого, планують розглянути важливі законопроєкти, які досі були заблоковані через тривалий розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі.
Парламент не працює в штатному режимі понад три тижні, бо ОПЗЖ заблокувала, фактично, роботу парламенту через ці правки по землі,
– поскаржився Арахамія.
Він пояснив, що Рада має ухвалити "декілька законів про оборону", які слід було розглянути ще кілька тижнів тому.
Кого з міністрів можуть змінити в уряді.
У ЗМІ з'явилася інформація, що під загрозою звільнення:
– голова МЗС Вадим Пристайко,
– міністерка соціальної політики Юлія Соколовська,
– міністерка у справах ветеранів та тимчасово окупованих територій Оксана Коляда,
– очільниця Міносвіти Ганна Новосад.
Ймовірна відставка Гончарука та кадрові зміни в уряді: що слід знати
- Низка ЗМІ з посиланням на джерела з початку тижня писали про те, що президент Зеленський почав розглядати кандидатів на заміну прем'єру Гончаруку.
- Як ймовірну альтернативу часто згадували Сергія Тігіпка (який, до слова, підпадає під дію закону про люстрацію).
- Гончарук заявив, що скептично ставиться до таких чуток. Однак не заперечив, що Кабмін чекає підсилення – радниками "або людьми на певних посадах".
- 28 лютого стало відомо, що президент Зеленський на середу, 4 березня, скликає позачергове засідання парламенту. Окрім кількох законопроєктів, на порядку денному буде й питання Кабміну та звіт про діяльність правоохоронних органів.
Хто може замінити Гончарука на посаді прем'єра \ Інфографіка 24 каналу
Чи довіряють українці уряду Гончарука.
У порівнянні з груднем 2019 року, у лютому 2020 позитивне ставлення до Кабміну Гончарука впало на 14%. Відправити у відставку чинний склад Кабінету Міністрів бажало б 44% опитаних.