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      Оновлення Кабміну: Стефанчук пояснив, чи загрожує щось міністрам

      - Читать новость на русском
      Кабмін потребує підсилення, про повну ротацію поки не йдеться, — Стефанчук / Shutterstock

      Деякі напрямки у Кабінеті міністрів України справді потребують підсилення. Однак варіант повної ротації уряду наразі не розглядають, хіба що міністри самі вирішать піти.

      Найперше, мова може йти про точкові зміни в Кабінеті Міністрів, про це заявив віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі "Радіо НВ".

      Знайте більше: Стефанчук про відставку Гончарука: Подивимось, як себе проявить

      "Ми бачимо, що деякі напрямки потребують певного підсилення. Ми не повинні забувати, що є певні інформаційні атаки на уряд. Безперечно, ми маємо підсилити деякі напрямки, зокрема, це напрямок соціальний, економічний", – пояснив він.

      Водночас Стефанчук наголосив, що про повну зміну Кабміну наразі мови немає, оскільки "в уряду є річний імунітет".

      Тому тільки у випадку, але я фантазую, якщо уряд напише заяву про відмову, тоді тільки може бути розглянуто,
      – сказав політик.

      Зазначимо, ще на початку лютого з'явилась інформація про те, що в Офісі Президента розпочалися співбесіди з кандидатами на посади міністрів та віцепрем’єрів, які мають увійти в уряд. Керівник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія також анонсував, що Кабмін можуть покинути 2-3 міністри

      Позачергове засідання Верховної Ради 

      Володимир Зеленський 4 березня скликає позачергове засідання парламенту, серед питань – Кабінет Міністрів України та звіт про діяльність правоохоронні органи. Із посиланням на власні джерела низка ЗМІ зазначає, що результатом засідання можуть стати зміни в уряді. 

      Водночас політики та ЗМІ поширюють інформацію про можливу відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Президент нібито має кілька кандидатів на цю посаду. Однак офіційних підтверджень цієї інформації немає і сам Гончарук цю інформацію не підтверджує. 

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Руслан Стефанчук
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