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      Стефанчук про відставку Гончарука: Подивимось, як себе проявить

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      Стефанчук прокоментував відставку Гончарука / Прееслужба Кабміну

      Питання про можливу відставку Олексія Гончарука поки "не на часі". За роботою прем’єр-міністра у "Слузі народу" мають намір поспостерігати деякий час.

      З майбутніх дій прем’єра вже робитимуть висновки, про це сказав віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі "Радіо НВ".

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      Стефанчук також пояснив, що поширені чутки про відставку Гончарука "поки не на часі". Віцеспікер додав, що "для нього неважливо, хто буде на цій посаді".

      Для мене важливо, чи буде ця людина технократично виконувати програму, що задана президентом і парламентом. Ми отримали перший проміжний звіт і очікуємо подальшої діяльності уряду,
      – сказав Стефанчук.

      Він також додав, що потрібно оцінювати дії Гончарука у ситуації, що пов’язана з епідемією коронавірусу у світі

      "Подивимося, як проявить себе у ситуації, коли весна йде – треба здійснювати нагляд над тими, хто саджає (це Міністерство юстиції – 24 канал). З цього вже робитимуться висновки", — зазначив віцеспікер.

      Відставка Гончарука: чому про неї знову говорять 

      Цікаво. Українці почали гірше ставитися до дій уряду. Так, у порівнянні з груднем 2019 року, у лютому позитивне ставлення до Кабміну Гончарука впало на 14%. Так, 44% опитаних, думає, що треба відправити у відставку чинний  склад Кабінету Міністрів.

      Хто потенційно може стати прем'єром інфографіка 24 канал
      Хто потенційно може стати прем'єром / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Слуга народу Руслан Стефанчук Олексій Гончарук Новини України Новини політики
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