Стефанчук об отставке Гончарука: Посмотрим, как себя проявит

Вопрос о возможной отставке Алексея Гончарука пока "не актуален". За работой премьер-министра в "Слуге народа" намерены понаблюдать некоторое время.

Из будущих действий премьера уже будут делать выводы, об этом сказал вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире "Радио НВ".

Интересно: Зеленский и Гончарук говорили на Банковой из-за слухов о смене премьера, – СМИ

Стефанчук также пояснил, что распространенные слухи об отставке Гончарука "пока не актуальны". Вицеспикер добавил, что "для него неважно, кто будет на этой должности".

Для меня важно, будет ли этот человек технократично выполнять программу, заданную президентом и парламентом. Мы получили первый промежуточный отчет и ожидаем дальнейшей деятельности правительства,

– сказал Стефанчук.

Он также добавил, что нужно оценивать действия Гончарука в ситуации, связанной с эпидемией коронавируса в мире

"Посмотрим, как проявит себя в ситуации, когда весна идет – надо осуществлять надзор над теми, кто сажает (это Министерство юстиции – 24 канал). Из этого уже будут делать выводы", – отметил вице-спикер.

Отставка Гончарука: почему о ней опять говорят

Об этом написал ряд СМИ. По данным источников, президент рассматривает кандидатуры на пост нового главы правительства. Среди них основная – Сергей Тигипко, который подпадает под люстрацию. По данным источников, вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, его могут реализовать уже в ближайшее время.



Сам Гончарук также прокомментировал слухи. Премьер отметил, что такая информация в СМИ появляется уже не впервые, поэтому он к ней привык. В то же время он не возразил, что кабмин ждет усиления советниками "или людьми на определенных должностях".

Интересно. Украинцы стали хуже относиться к действиям правительства. Так, по сравнению с декабрем 2019 года, в феврале положительное отношение к Кабмину Гончарука упало на 14%. Так, 44% опрошенных, думает, что надо отправить в отставку действующий состав Кабинета Министров.



Кто потенциально может стать премьером / Инфографика 24 канала