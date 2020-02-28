17:17
28 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Двойники Путина существуют. Назначение российских робокопов
      Вєсті Кремля
      23:32, 27 февраля
      Вести.UA: Вилкул залег на дно. Малюська становится баристой
      Вєсті.UA
      19:50, 27 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Стефанчук об отставке Гончарука: Посмотрим, как себя проявит

      - Читати новину українською

      Вопрос о возможной отставке Алексея Гончарука пока "не актуален". За работой премьер-министра в "Слуге народа" намерены понаблюдать некоторое время.

      Из будущих действий премьера уже будут делать выводы, об этом сказал вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире "Радио НВ".

      Интересно: Зеленский и Гончарук говорили на Банковой из-за слухов о смене премьера, – СМИ

      Стефанчук также пояснил, что распространенные слухи об отставке Гончарука "пока не актуальны". Вицеспикер добавил, что "для него неважно, кто будет на этой должности".

      Для меня важно, будет ли этот человек технократично выполнять программу, заданную президентом и парламентом. Мы получили первый промежуточный отчет и ожидаем дальнейшей деятельности правительства,
      – сказал Стефанчук.

      Он также добавил, что нужно оценивать действия Гончарука в ситуации, связанной с эпидемией коронавируса в мире

      "Посмотрим, как проявит себя в ситуации, когда весна идет – надо осуществлять надзор над теми, кто сажает (это Министерство юстиции – 24 канал). Из этого уже будут делать выводы", – отметил вице-спикер.

      Отставка Гончарука: почему о ней опять говорят

      • Об этом написал ряд СМИ. По данным источников, президент рассматривает кандидатуры на пост нового главы правительства. Среди них основная – Сергей Тигипко, который подпадает под люстрацию. По данным источников, вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, его могут реализовать уже в ближайшее время.
         
      • Сам Гончарук также прокомментировал слухи. Премьер отметил, что такая информация в СМИ появляется уже не впервые, поэтому он к ней привык. В то же время он не возразил, что кабмин ждет усиления советниками "или людьми на определенных должностях".

      Интересно. Украинцы стали хуже относиться к действиям правительства. Так, по сравнению с декабрем 2019 года, в феврале положительное отношение к Кабмину Гончарука упало на 14%. Так, 44% опрошенных, думает, что надо отправить в отставку действующий состав Кабинета Министров.

      Хто потенційно може стати прем'єром інфографіка 24 канал
      Кто потенциально может стать премьером / Инфографика 24 канала

      С 1 марта газ могут отключить в ряде областей: где именно
      сегодня
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Слуга народа Руслан Стефанчук Алексей Гончарук Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Полный нокаут России и безвозвратная победа Украины: что произошло два года назад в Стокгольме
      Уляна Супрун
      сегодня , 16:18 Конфликт Турции и России в Сирии: главные новости
      Анастасія Зазуляк
      сегодня , 10:00 Дмитрий Феликсов, Concert.ua: о кризисах, победах и шоу MONATIK на Олимпийском
      Рузана Ємельянова
      сегодня , 11:07 Мифы об инвестициях на фондовом рынке
      28 февраля 2021 , 12:58 Электрокамины Dimplex и Royal Flame на выставке KIFF 2020
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук