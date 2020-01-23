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      З Кабміну можуть звільнитись 2-3 міністри, – Арахамія

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      Кабмін України можуть покинути кілька міністрів, заявив Арахамія / Getty Images

      Кабінет Міністрів можуть покинути 2-3 міністри у межах запланованої після Нового року ротації членів уряду. Прикладом є звільнення міністерки розвитку громад і територій Альони Бабак.

      "Думаю, 2-3 міністри можуть (звільнитись). Але про це зарано говорити. Наразі Бабак виявила таке бажання, і ми проголосуємо за Дениса Шмигаля. Що стосується інших… Дивіться, це ж не політичний уряд, а технократичний", – сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю "Українській правді".

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      Щодо начебто тимчасового глави МВС Арсена Авакова, нардеп відповів, що "це рішення Володимира Зеленського".

      "Це до президента. Це його рішення. І ми будемо підтримувати його рішення", – сказав Арахамія.

      Зауважимо, що в серпні 2019 року перед обранням Кабміну саме Зеленський закликав нардепів зі "Слуги народу" тимчасово залишити Авакова главою МВС у новому уряді. Президент аргументував це тим, що "наразі немає людини, яка може займатися питаннями безпеки, і яка була би не з нинішньої правоохоронної системи".

      Що відомо про звільнення Бабак

      Міністерка Альона Бабак звільнилася з уряду за власним бажанням. До звільнення посадовиця наголошувала, що її хочуть дискредитувати представники олігархів, які пов'язані зі сферою будівництва. Ці люди не задоволені політикою Мінрегіону, яка змінилася в напрямку наведення ладу у сфері містобудування, планування територій та архітектурно-будівельного контролю.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Давид Арахамія Слуга народу Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Володимир Зеленський Альона Бабак
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