Я не планую нікуди йти, – Гончарук про можливу відставку

Чинний прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що члени його команди залишатимуться на своїх посадах, доки це дозволятиме довіра всередині команди. Сам він наразі не планує йти з посади голови Кабінету міністрів.

Про це глава уряду заявив, відповідаючи на запитання під час Українського сніданку в Давосі 23 січня.

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Я не планую нікуди йти, у нас чудові відносини всередині команди з президентом, у нас чудова взаємодія з найвищими органами влади,

– сказав Гончарук.

За його словами, зараз навколо уряду точаться багато провокація та маніпуляцій зі сторони певного кола осіб, яким "некомфортно" працювати в сучасних умовах.

"Я не буду поширювати чутки, уряд нікуди не йде, уряд продовжує працювати і ми не плануємо ніякі відставки, це чутки", – додав він.

"Епопея" зі звільненням Гончарука: коротко