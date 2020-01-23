10:01
23 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазні російські шпіони. Кадиров "вривається" в правоохоронну систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:04, 22 січня
      Вєсті.UA: Кива "відгріб" по повній. Нашестя вовків в українських судах
      Вєсті.UA
      20:57, 22 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Я не планую нікуди йти, – Гончарук про можливу відставку

      568 Читать новость на русском
      Олексій Гончарук / Пресслужба Кабінету міністрів

      Чинний прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що члени його команди залишатимуться на своїх посадах, доки це дозволятиме довіра всередині команди. Сам він наразі не планує йти з посади голови Кабінету міністрів.

      Про це глава уряду заявив, відповідаючи на запитання під час Українського сніданку в Давосі 23 січня.

      До теми: Доля Кабміну: чому Гончарук залишився і що чекає на уряд

      Я не планую нікуди йти, у нас чудові відносини всередині команди з президентом, у нас чудова взаємодія з найвищими органами влади,
      – сказав Гончарук.

      За його словами, зараз навколо уряду точаться багато провокація та маніпуляцій зі сторони певного кола осіб, яким "некомфортно" працювати в сучасних умовах.

      "Я не буду поширювати чутки, уряд нікуди не йде, уряд продовжує працювати і ми не плануємо ніякі відставки, це чутки", – додав він.

      "Епопея" зі звільненням Гончарука: коротко

      • Ввечері 15 січня у мережі поширили запис неоднозначної розмови нібито Олексія Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну. В оприлюдненому записі фігуранти нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні.
      • Під час розмови "Гончарук" сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте"). Сам Гончарук також говорить про те, що він "повний профан" в економіці. Звучало у записах і про його бажання звільнитися.
      • Ці плівки нібито таки були записані у кабінеті прем’єра, однак фрази на аудіо – вирвані з контексту та змонтовані. Принаймні, так казав сам Гончарук.
      • Однак вже вранці 17 січня він приголомшив заявою – подав документ про власне звільнення на розгляд Зеленського. Втім, найцікавіше те, що звільнити Гончарука може лиш Верховна Рада.
      • Врешті ввечері 17 січня Зеленський "помилував" Гончарука, провів з ним спільну зустріч та дав низку доручень.
      Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
      сьогодні
      34561
      Теги: Новини України Новини політики Давос 2020 Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:00 Никакого транзита власти в России нет
      Блоги 757
      сьогодні , 08:40 Які країни наймогутніші в світі, – USNews
      Блоги 393
      3 січня , 10:00 Як не захворіти на ГРВІ та грип в сезон застуд, якщо хворіти ніколи
      Олександр Бевза 8409
      22 січня , 08:30 Опіки на шкірі: як лікувати та поширені помилки
      896
      сьогодні , 07:01 Зовнішній борг країни: що це таке і кому винні українці
      Юлія Поскробок 1966
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук