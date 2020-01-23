Я не планую нікуди йти, – Гончарук про можливу відставку
Чинний прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що члени його команди залишатимуться на своїх посадах, доки це дозволятиме довіра всередині команди. Сам він наразі не планує йти з посади голови Кабінету міністрів.
Про це глава уряду заявив, відповідаючи на запитання під час Українського сніданку в Давосі 23 січня.
До теми: Доля Кабміну: чому Гончарук залишився і що чекає на уряд
Я не планую нікуди йти, у нас чудові відносини всередині команди з президентом, у нас чудова взаємодія з найвищими органами влади,
– сказав Гончарук.
За його словами, зараз навколо уряду точаться багато провокація та маніпуляцій зі сторони певного кола осіб, яким "некомфортно" працювати в сучасних умовах.
"Я не буду поширювати чутки, уряд нікуди не йде, уряд продовжує працювати і ми не плануємо ніякі відставки, це чутки", – додав він.
"Епопея" зі звільненням Гончарука: коротко
- Ввечері 15 січня у мережі поширили запис неоднозначної розмови нібито Олексія Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну. В оприлюдненому записі фігуранти нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні.
- Під час розмови "Гончарук" сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте"). Сам Гончарук також говорить про те, що він "повний профан" в економіці. Звучало у записах і про його бажання звільнитися.
- Ці плівки нібито таки були записані у кабінеті прем’єра, однак фрази на аудіо – вирвані з контексту та змонтовані. Принаймні, так казав сам Гончарук.
- Однак вже вранці 17 січня він приголомшив заявою – подав документ про власне звільнення на розгляд Зеленського. Втім, найцікавіше те, що звільнити Гончарука може лиш Верховна Рада.
- Врешті ввечері 17 січня Зеленський "помилував" Гончарука, провів з ним спільну зустріч та дав низку доручень.