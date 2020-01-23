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      Я не планирую никуда идти, – Гончарук о возможной отставке

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      Алексей Гончарук / Пресс-служба Кабинета министров

      Действующий премьер-министр Алексей Гончарук считает, что члены его команды останутся на своих должностях, пока это будет позволять доверие внутри команды. Сам он пока не планирует уходить с поста главы Кабинета министров.

      Об этом глава правительства заявил, отвечая на вопросы во время Украинского завтрака в Давосе 23 января.

      К теме: Судьба Кабмина: почему Гончарук остался и что ждет правительство

      Я не планирую никуда идти, у нас замечательные отношения внутри команды с президентом, у нас замечательная взаимодействие с высшими органами власти,
      – сказал Гончарук.

      По его словам, сейчас вокруг правительства идут много провокаций и манипуляций со стороны определенного круга лиц, которым "некомфортно" работать в современных условиях.

      "Я не буду распространять слухи, правительство никуда не уходит, правительство продолжает работать, и мы не планируем никакие отставки, это слухи", – добавил он.

      "Эпопея" с увольнением Гончарука: коротко

      • Вечером 15 января в сети распространили запись неоднозначного разговора якобы Алексея Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина. В обнародованном записи фигуранты якобы готовили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.
      • Во время разговора "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое"). Сам Гончарук также говорит о том, что он "полный профан" в экономике. Звучало в записях и о его желании уволиться.
      • Эти пленки якобы таки были записаны в кабинете премьера, однако фразы на аудио – вырваны из контекста и смонтированы. По крайней мере, так говорил сам Гончарук.
      • Однако уже утром 17 января он огорошил заявлением – подал документ об уходе на рассмотрение Зеленского. Впрочем, самое интересное то, что уволить Гончарука может лишь Верховная Рада.
      • Наконец вечером 17 января Зеленский "помиловал" Гончарука, провел с ним совместную встречу и дал ряд поручений.
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      Теги: Давос 2020 Алексей Гончарук Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины
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