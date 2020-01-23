Я не планирую никуда идти, – Гончарук о возможной отставке

Действующий премьер-министр Алексей Гончарук считает, что члены его команды останутся на своих должностях, пока это будет позволять доверие внутри команды. Сам он пока не планирует уходить с поста главы Кабинета министров.

Об этом глава правительства заявил, отвечая на вопросы во время Украинского завтрака в Давосе 23 января.

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Я не планирую никуда идти, у нас замечательные отношения внутри команды с президентом, у нас замечательная взаимодействие с высшими органами власти,

– сказал Гончарук.

По его словам, сейчас вокруг правительства идут много провокаций и манипуляций со стороны определенного круга лиц, которым "некомфортно" работать в современных условиях.

"Я не буду распространять слухи, правительство никуда не уходит, правительство продолжает работать, и мы не планируем никакие отставки, это слухи", – добавил он.

"Эпопея" с увольнением Гончарука: коротко