Из Кабмина могут уволиться 2-3 министра, – Арахамия

Кабинет Министров могут покинуть 2-3 министра в рамках запланированной после Нового года ротации членов правительства. Примером является увольнение министра развития общин и территорий Алены Бабак.

"Думаю, 2-3 министра могут (уволиться). Но об этом рано говорить. Пока Бабак изъявила такое желание, и мы проголосуем за Дениса Шмыгаля. Что касается других... Смотрите, это же не политическое правительство, а технократическое", – сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью "Украинской правде".

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Что касается якобы временного главы МВД Арсена Авакова, нардеп ответил, что "это решение Владимира Зеленского".

"Это к президенту. Это его решение. И мы будем поддерживать его решение", – сказал Арахамия.

Заметим, что в августе 2019 года перед избранием Кабмина именно Зеленский призвал нардепов из "Слуги народа" временно оставить Авакова главой МВД в новом правительстве. Президент аргументировал это тем, что "пока нет человека, который может заниматься вопросами безопасности, и который был бы не из нынешней правоохранительной системы".

Что известно об увольнении Бабак

Министр Алена Бабак уволилась из правительства по собственному желанию. До увольнения чиновница отмечала, что ее хотят дискредитировать представители олигархов, которые связаны со сферой строительства. Эти люди недовольны политикой Минрегиона, которая изменилась в направлении наведения порядка в сфере градостроительства, планировки территорий и архитектурно-строительного контроля.