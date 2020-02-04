Перевіряє Зеленський: в Офісі підбирають кандидатів в Кабмін, – джерела

В Офісі Президента розпочалися співбесіди з кандидатами на посади міністрів та віцепрем’єрів, які мають увійти в уряд. Усіх потенційних міністрів ретельно перевіряють.

Перша велика співбесіда відбулася в суботу, 1 лютого, на Банковій, повідомляє "Українська правда" із посиланням свої джерела.

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Із потенційними кандидатами розмовляли президент Володимир Зеленський, його перший помічник Сергій Шефір, помічник Андрій Єрмак та прем’єр Олексій Гончарук.

Видання повідомляє, що у Зеленського розглядають можливість розділення двох чинних міністерств:

з Мінекономіки можуть виокремити міністерство агропромислового комплексу,

з Міністерства культури, молоді і спорту виділити в окрему структуру Міністерство спорту.

Глава держави також має запитання до кількох міністрів, зокрема – міністра окупованих територій. Тому існує можливість їхньої заміни або посилення за рахунок профільних віцепрем’єрів.

Важливо! Верховна Рада 4 лютого має проголосувати за звільнення міністра розвитку громад і територій Альони Бабак та призначення замість неї Дениса Шмигаля у статусі віцепрем’єра-міністра.

Окрім того, видання зазначає, що питання оновлення уряду буде вирішуватись впродовж найближчого тижня-двох. Планується велике перезавантаження – призначатимуть нових заступників та радників.

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