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      Перевіряє Зеленський: в Офісі підбирають кандидатів в Кабмін, – джерела

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      В Офісі Зеленського проводять співбесіди з кандидатами в Кабмін, – джерела / Getty images

      В Офісі Президента розпочалися співбесіди з кандидатами на посади міністрів та віцепрем’єрів, які мають увійти в уряд. Усіх потенційних міністрів ретельно перевіряють.

      Перша велика співбесіда відбулася в суботу, 1 лютого, на Банковій, повідомляє "Українська правда" із посиланням свої джерела.

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      Із потенційними кандидатами розмовляли президент Володимир Зеленський, його перший помічник Сергій Шефір, помічник Андрій Єрмак та прем’єр Олексій Гончарук.

      Видання повідомляє, що у Зеленського розглядають можливість розділення двох чинних міністерств:

      • з Мінекономіки можуть виокремити міністерство агропромислового комплексу,
      • з Міністерства культури, молоді і спорту виділити в окрему структуру Міністерство спорту.

      Глава держави також має запитання до кількох міністрів, зокрема – міністра окупованих територій. Тому існує можливість їхньої заміни або посилення за рахунок профільних віцепрем’єрів.

      Важливо! Верховна Рада 4 лютого має проголосувати за звільнення міністра розвитку громад і територій Альони Бабак та призначення замість неї Дениса Шмигаля у статусі віцепрем’єра-міністра.

      Окрім того, видання зазначає, що питання оновлення уряду буде вирішуватись впродовж найближчого тижня-двох. Планується велике перезавантаження – призначатимуть нових заступників та радників.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Олексій Гончарук Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Офіс Президента Новини України Новини політики
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