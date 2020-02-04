Перевіряє Зеленський: в Офісі підбирають кандидатів в Кабмін, – джерела
В Офісі Президента розпочалися співбесіди з кандидатами на посади міністрів та віцепрем’єрів, які мають увійти в уряд. Усіх потенційних міністрів ретельно перевіряють.
Перша велика співбесіда відбулася в суботу, 1 лютого, на Банковій, повідомляє "Українська правда" із посиланням свої джерела.
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Із потенційними кандидатами розмовляли президент Володимир Зеленський, його перший помічник Сергій Шефір, помічник Андрій Єрмак та прем’єр Олексій Гончарук.
Видання повідомляє, що у Зеленського розглядають можливість розділення двох чинних міністерств:
- з Мінекономіки можуть виокремити міністерство агропромислового комплексу,
- з Міністерства культури, молоді і спорту виділити в окрему структуру Міністерство спорту.
Глава держави також має запитання до кількох міністрів, зокрема – міністра окупованих територій. Тому існує можливість їхньої заміни або посилення за рахунок профільних віцепрем’єрів.
Важливо! Верховна Рада 4 лютого має проголосувати за звільнення міністра розвитку громад і територій Альони Бабак та призначення замість неї Дениса Шмигаля у статусі віцепрем’єра-міністра.
Окрім того, видання зазначає, що питання оновлення уряду буде вирішуватись впродовж найближчого тижня-двох. Планується велике перезавантаження – призначатимуть нових заступників та радників.
Що відомо про перестановки у Кабінеті міністрів
- Ймовірні кадрові заміни і навіть великі відставки анонсували анонімні телеграм-канали та журналісти із посиланням на власні джерела. Однак точних імен міністрів, яким загрожує звільнення, не називали.
- Водночас керівник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія також зазначав, що "Кабінет Міністрів можуть покинути 2-3 міністри у межах запланованої після Нового року ротації членів уряду".
- Міністерка Альона Бабак вже звільнилася з уряду за власним бажанням. До звільнення посадовиця наголошувала, що її хочуть дискредитувати представники олігархів, які пов'язані зі сферою будівництва.
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