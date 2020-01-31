Кадрові перестановки нової влади: кого вже звільнили та чого чекати далі

Президент Володимир Зеленський ще до свого обрання обіцяв провести масштабні кадрові перестановки у владній верхівці та призначити "нових людей". Все почалося з його найближчого оточення – у день своєї інавгурації новообраний глава держави призначив керівництво Офісу Президента та обрав собі помічників.

Так, керівником Офісу Президента став Андрій Богдан. Втім, вже тут обіцянка про "нових людей" при владі була порушена. Річ у тім, що Богдан до свого призначення вже встиг побувати у кріслі заступника міністра юстиції в уряді Юлії Тимошенко та уповноваженого з питань антикорупційної політики в уряді Азарова.

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Саме через це в Україні відразу ж після призначення Богдана керівником ОПУ вимагали провести його люстрацію. Схожа ситуація склалася з Русланом Рябошапкою. Зеленський спочатку призначив його одним із заступників керівника Офісу Президента. Це при тому, що раніше він був заступником міністра юстиції в уряді Арсенія Яценюка.

Які ще обіцянки у кадрових питаннях не виконав Зеленський:

Не призначив нове керівництво правоохоронних органів – Зеленський обіцяв великі кадрові перестановки у цьому питанні, однак при своїй посаді міністра внутрішніх справ залишився Арсен Аваков, а разом із ним – обласні відділення поліції очолили люди, які раніше обіймали аналогічні посади в інших регіонах.

– Зеленський обіцяв великі кадрові перестановки у цьому питанні, однак при своїй посаді міністра внутрішніх справ залишився Арсен Аваков, а разом із ним – обласні відділення поліції очолили люди, які раніше обіймали аналогічні посади в інших регіонах. Не звільнив Віталія Кличка з посади глави КМДА – епопея з його звільненням тягнеться з літа 2019 року. Спочатку у наступ проти Кличка пішов Андрій Богдан, він розповідав про те, що згідно з законом, після приходу до влади Володимира Зеленського, Кличко має скласти свої повноваження як глава міської держадміністрації. Водночас, за ним залишалася посада мера столиці, оскільки його на виборах обрали кияни. Віталій Кличко цього не визнавав, врешті новий уряд на чолі з Олексієм Гончаруком погодив звільнення Кличка, однак під цим документом мав стояти підпис президента. Зеленський його досі не поставив.

Яких обіцянок Зеленський дотримався:

Зеленський виконав обіцянки про звільнення глави "Укртрансбезпеки" Михайла Ноняка і призначення уповноваженого з питань волонтерів.

Михайла Ноняка і призначення уповноваженого з питань волонтерів. Окрім того, за словами глави держави, не отримає жодної посади Валерій Хорошковський .

. Під час пресмарафону Зеленський пригрозив, що звільнятиме голів обласних адміністрацій, якщо вони не виконуватимуть рішення нарад з президентом. Таким чином голови Закарпатської та Львівської ОДА вже попрощалися зі своїми посадами.

Які обіцянки вже виконав Гончарук:

Прем’єр теж пообіцяв кадрові ротації. Зокрема, він пообіцяв знайти заміну звільненій з посади міністерці розвитку громад і територій Олені Бабак та ввести посаду віцепрем'єра розвитку громад і територій.

Зокрема, він пообіцяв знайти заміну звільненій з посади міністерці розвитку громад і територій Олені Бабак та ввести посаду віцепрем'єра розвитку громад і територій. Відразу ж після свого призначення Гончарук пообіцяв оперативно звільняти "неефективних" і "політизованих" державних менеджерів. Так, свої посади вже покинули керівники "Укравтодору", Державної архітектурно-будівельної інспекції, Державного архіву, Національного агентства з питань держслужби, Держагентства з питань електронного урядування, "Укртрансбезпеки", Державного агентства резерву.

Які обіцянки Гончарук не виконав: