14:28
31 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Воскресіння" Верховного правителя. Приємний сюрприз для Путіна
      Вєсті Кремля
      22:16, 30 січня
      Вєсті.UA: Епічний бій за крісло мера Києва. Мушкетер Дубінський
      Вєсті.UA
      20:57, 30 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ

      Кадрові перестановки нової влади: кого вже звільнили та чого чекати далі

      4101 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський і Олексій Гончарук / ТСН

      Президент Володимир Зеленський ще до свого обрання обіцяв провести масштабні кадрові перестановки у владній верхівці та призначити "нових людей". Все почалося з його найближчого оточення – у день своєї інавгурації новообраний глава держави призначив керівництво Офісу Президента та обрав собі помічників.

      Так, керівником Офісу Президента став Андрій Богдан. Втім, вже тут обіцянка про "нових людей" при владі була порушена. Річ у тім, що Богдан до свого призначення вже встиг побувати у кріслі заступника міністра юстиції в уряді Юлії Тимошенко та уповноваженого з питань антикорупційної політики в уряді Азарова.

      Це цікаво: Головними реформаторами в країні українці вважають президента Зеленського і уряд: опитування

      Саме через це в Україні відразу ж після призначення Богдана керівником ОПУ вимагали провести його люстрацію. Схожа ситуація склалася з Русланом Рябошапкою. Зеленський спочатку призначив його одним із заступників керівника Офісу Президента. Це при тому, що раніше він був заступником міністра юстиції в уряді Арсенія Яценюка.

      Які ще обіцянки у кадрових питаннях не виконав Зеленський:

      • Не призначив нове керівництво правоохоронних органів – Зеленський обіцяв великі кадрові перестановки у цьому питанні, однак при своїй посаді міністра внутрішніх справ залишився Арсен Аваков, а разом із ним – обласні відділення поліції очолили люди, які раніше обіймали аналогічні посади в інших регіонах.
      • Не звільнив Віталія Кличка з посади глави КМДАепопея з його звільненням тягнеться з літа 2019 року. Спочатку у наступ проти Кличка пішов Андрій Богдан, він розповідав про те, що згідно з законом, після приходу до влади Володимира Зеленського, Кличко має скласти свої повноваження як глава міської держадміністрації. Водночас, за ним залишалася посада мера столиці, оскільки його на виборах обрали кияни. Віталій Кличко цього не визнавав, врешті новий уряд на чолі з Олексієм Гончаруком погодив звільнення Кличка, однак під цим документом мав стояти підпис президента. Зеленський його досі не поставив.

      Яких обіцянок Зеленський дотримався:

      • Зеленський виконав обіцянки про звільнення глави "Укртрансбезпеки" Михайла Ноняка і призначення уповноваженого з питань волонтерів.
      • Окрім того, за словами глави держави, не отримає жодної посади Валерій Хорошковський.
      • Під час пресмарафону Зеленський пригрозив, що звільнятиме голів обласних адміністрацій, якщо вони не виконуватимуть рішення нарад з президентом. Таким чином голови Закарпатської та Львівської ОДА вже попрощалися зі своїми посадами.

      Які обіцянки вже виконав Гончарук:

      • Прем’єр теж пообіцяв кадрові ротації. Зокрема, він пообіцяв знайти заміну звільненій з посади міністерці розвитку громад і територій Олені Бабак та ввести посаду віцепрем'єра розвитку громад і територій.
      • Відразу ж після свого призначення Гончарук пообіцяв оперативно звільняти "неефективних" і "політизованих" державних менеджерів. Так, свої посади вже покинули керівники "Укравтодору", Державної архітектурно-будівельної інспекції, Державного архіву, Національного агентства з питань держслужби, Держагентства з питань електронного урядування, "Укртрансбезпеки", Державного агентства резерву.

      Які обіцянки Гончарук не виконав:

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      30089
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Шесть лет назад ко мне домой пришло прошлое
      Павло Казарін 705
      сьогодні , 10:16 Велика Британія залишає ЄС: епопея про Brexit у мемах
      Світлана Попова 1503
      28 січня , 10:58 Хто такі Bob Moses та чому їх концерт не варто пропускати: 7 лютого, Bel etage
      235
      22 січня , 17:30 Як стабільно заробляти на покері і не прогоріти. Банкрол-менеджмент
      423
      сьогодні , 10:10 Куратори Кремля: на Путіна працює "Мінськ", а не Сурков чи Козак
      Дмитро Литвин 723
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук