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      Керівника Укрзалізниці Євгена Кравцова звільнили з посади: деталі

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      Євген Кравцов / focus.ua

      Наглядова рада Укрзалізниці ухвалила рішення звільнити з посади керівника підприємства Євгена Кравцова. В Укрзалізниці зазначили, що на засіданні рада розглядала два варіанти: розрив контракту Кравцова через перехід на посаду заступника міністра інфраструктури, або ж розрив контракту з ініціативи наглядової ради.

      Міністр інфраструктури України Владислав Криклій підтвердив, що контракт з Кравцовим розірвали, повідомили LIGA.net.

      Важливо! Deutsche Bahn та Укрзалізниця: як виглядатиме співпраця з німцями

      До слова, ще 30 грудня 2019 року Євген Кравцов заявив, що припиняє свій контракт з Укрзалізницею і йде у публічний політичний простір.

      Що відомо про відставку Євгена Кравцова:

      • Євген Кравцов працює у керівництві Укрзалізниці з січня 2015 року. 30 грудня 2019 року він повідомив, що припиняє контракт з компанією і йде у публічний державний простір.
      • Він наголосив, що немає жодного конфлікту між керівництвом Укрзалізниці та Міністерства інфраструктури. 
      • Контракт Кравцова з Укрзалізницею офіційно мав закінчитися у 2021 році.

      Керівника Укрзалізниці Євгена Кравцова звільнили з посади
      Керівника Укрзалізниці Євгена Кравцова звільнили з посади / Фото: "Фокус"

      Нещодавно Мінінфраструктури України і німецька компанія Deutsche Bahn AG підписали меморандум у Давосі про взаєморозуміння щодо співпраці з Укрзалізницею. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що компанії Deutsche Bahn віддадуть в управління Укрзалізницю на 10 років. Водночас Deutsche Bahn спростували це і сказали, що надаватимуть тільки консультації.

      Ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізну дорогу. Це екосистемне рішення, яке має показати, що Україна безпрецедентно відкрита до інвестицій, до світу, до нових стандартів,
      – заявив прем'єр в Давосі.

      Що відомо про Deutsche Bahn?Це найбільший залізничний оператор Німеччини, який створили у 1994 році. Ця німецька державна компанія є найбільшою залізнично-транспортною та залізнично-інфраструктурною компанією центральної Європи. У Німеччині вона користується не надто хорошою репутацією. Її часто критикують за запізнення і затримки поїздів, а також подорожчання квитків і незручність.

      Більше про те, чи може німецька компанія врятувати Укрзалізницю – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Залізниця Владислав Криклій Deutsche Bahn Транспорт Укрзалізниця
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