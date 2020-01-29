Руководителя Укрзализныци уволили с должности: детали

Наблюдательный совет Укрзализныци принял решение уволить с должности руководителя предприятия Евгения Кравцова. В Укрзализныце отметили, что на заседании совет рассматривал два варианта: разрыв контракта Кравцова из-за перехода на должность заместителя министра инфраструктуры, или же разрыв контракта по инициативе наблюдательного совета.