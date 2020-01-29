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      Руководителя Укрзализныци уволили с должности: детали

      47 Читати новину українською
      Евгений Кравцов / focus.ua

      Наблюдательный совет Укрзализныци принял решение уволить с должности руководителя предприятия Евгения Кравцова. В Укрзализныце отметили, что на заседании совет рассматривал два варианта: разрыв контракта Кравцова из-за перехода на должность заместителя министра инфраструктуры, или же разрыв контракта по инициативе наблюдательного совета.

      Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий подтвердил, что контракт с Кравцовым разорвали, сообщили LIGA.net.

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      К слову, еще 30 декабря 2019 года Евгений Кравцов заявил, что прекращает свой контракт с Укрзализныцей и идет в публичное политическое пространство.

      Новость дополняется...

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины
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