Руководителя Укрзализныци уволили с должности: детали
Наблюдательный совет Укрзализныци принял решение уволить с должности руководителя предприятия Евгения Кравцова. В Укрзализныце отметили, что на заседании совет рассматривал два варианта: разрыв контракта Кравцова из-за перехода на должность заместителя министра инфраструктуры, или же разрыв контракта по инициативе наблюдательного совета.
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий подтвердил, что контракт с Кравцовым разорвали, сообщили LIGA.net.
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К слову, еще 30 декабря 2019 года Евгений Кравцов заявил, что прекращает свой контракт с Укрзализныцей и идет в публичное политическое пространство.
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