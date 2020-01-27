Глава Укрзализныци Кравцов в ближайшие недели может уйти в отставку

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что наблюдательный совет "Укрзализныци" в ближайшие недели рассмотрит отставку главы компании Евгения Кравцова. Последний еще 30 декабря 2019 года заявил, что прекращает свой контракт и идет в публичное политическое пространство.

По этому вопросу наблюдательный совет Укрзализныци проводит целую серию заседаний, рассказал Владислав Криклий в комментарии журналистам после форума "Дороги UA 2020".

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Я рассчитываю, что решение об увольнении Кравцова будет в течение нескольких недель. Если бы это было мое личное решение, то я бы сразу подписал заявление на увольнение. Впрочем процедура предусматривает решение наблюдательного совета,

– пояснил министр инфраструктуры.

Он также заявил, что из-за нехватки внимания пассажиры не получали услуги надлежащего качества. Именно это и стало необходимостью сменить руководство Укрзализныци.

Что известно об отставке Кравцова?

Евгений Кравцов работает в руководстве Укрзализныци уже в течение пяти лет – с января 2015 года. 30 декабря 2019 года он сообщил, что прекращает контракт с компанией и идет в публичное государственное пространство.



В то же время он заверил, что нет никакого конфликта между руководством Укрзализныци и Министерством инфраструктуры. Мол, все они являются "командными игроками".