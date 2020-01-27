Голова Укрзалізниці Кравцов у найближчі тижні може піти у відставку

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що наглядова рада Укрзалізниці у найближчі тижні розгляне відставку очільника компанії Євгена Кравцова. Останній ще 30 грудня 2019 року заявив, що припиняє свій контракт і йде у публічний політичний простір.

Щодо цього питання наглядова рада Укрзалізниці проводить цілу серію засідань, розповів Владислав Криклій у коментарі журналістам після форуму "Дороги UA 2020".

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Я розраховую, що рішення про звільнення Кравцова буде протягом кількох тижнів. Якби це було моє особисте рішення, то я б відразу підписав заяву на звільнення. Втім процедура передбачає рішення наглядової ради,

– пояснив міністр інфраструктури.

Він також заявив, що через брак уваги пасажири не отримували послуги належної якості. Саме це і стало необхідністю змінити керівництво Укрзалізниці.

Що відомо про відставку Кравцова?Євген Кравцов працює у керівництві Укрзалізниці вже протягом п'яти років – з січня 2015 року. 30 грудня 2019 року він повідомив, що припиняє контракт з компанією і йде у публічний державний простір.



Водночас він запевнив, що немає жодного конфлікту між керівництвом Укрзалізниці та Міністерства інфраструктури. Мовляв, усі вони є "командними гравцями".