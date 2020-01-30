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      Головними реформаторами в країні українці вважають президента Зеленського і уряд: опитування

      61 Читать новость на русском
      Опитування / 5.ua

      Більшість українців назвали президента Володимира Зеленського головним рушієм реформ в країні, на другому місці – уряд Гончарука.

      Люди також впевнені, що позитивні зміни в країні, в основному, гальмують олігархи і чиновники.

      Про це свідчать результати соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, що були оприлюднені в середу, 29 січня.

      В рамках соцдослідження респондентам потрібно було відповісти на питання: "Рушій або гальмо реформ?". І розділити на 2 категорії запропоновані варіанти. До кожної категорії дозволялося визначити не більше 5 варіантів.

      У підсумку, 50,9% респондентів відповіли, що найбільше реформам в Україні перешкоджають олігархи, 43,1% назвали чиновників і 22,2% – парламентську фракцію "Європейська солідарність".

      У той же час, президента Володимира Зеленського в якості рушія вибрали 60,1% опитаних. 37% вважають таким уряд, а 29,7% – фракцію "Слуга народу" у Верховній Раді.

      Дослідження проводилося 6-11 грудня 2019 року в усіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей, серед 2018 респондентів старше 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

      Нагадаємо, 28 січня Верховний представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Жозеп Боррель і Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначили високий темп реформ в Україні, досягнутий урядом Гончарука за 5 місяців роботи.

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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Слуга народу Олексій Гончарук
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