Кабмін звільнив Кличка з посади голови КМДА
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.
Тепер рішення нового Кабміну надійде президенту Володимиру Зеленському для підтвердження, про це повідомляє колишній депутат Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі.
"Сьогодні новий уряд Гончарука підтримав рішення про звільнення Віталія Кличка з посади Київської державної адміністрації. Рішення тепер за президентом Зеленським", – написав він.
Про звільнення Кличка повідомив також депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.
Новина доповнюється...
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі