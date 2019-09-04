15:02
4 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Осіннє загострення Поклонської. Путін зіпсував дітям День знань
      Вєсті Кремля
      22:16, 3 вересня
      Вєсті.UA: Аваков передає досвід. Акустична зброя Ляшка
      Вєсті.UA
      20:11, 3 вересня
      Брехня чиновників та незаконне збагачення: в яких скандалах фігурує "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Кабмін звільнив Кличка з посади голови КМДА

      355 Читать новость на русском
      Кабмін звільнив Кличка з посади голови КМДА
      / 24 канал

      Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

      Тепер рішення нового Кабміну надійде президенту Володимиру Зеленському для підтвердження, про це повідомляє колишній депутат Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі. 

      "Сьогодні новий уряд Гончарука підтримав рішення про звільнення Віталія Кличка з посади Київської державної адміністрації. Рішення тепер за президентом Зеленським", – написав він. 

      Про звільнення Кличка повідомив також депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. 

      Новина доповнюється... 

      blog_ava
      У сім'ї Юлії Тимошенко сталося горе, – нардеп
      сьогодні
      18948
      Теги: Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Путін відправив кілера до Берліна? – Bild
      сьогодні , 15:00 Путін відправив кілера до Берліна? – Bild
      Світові Медіа 28
      Податкова амністія: що це означає та які ризики приховує
      сьогодні , 14:30 Податкова амністія: що це означає та які ризики приховує
      Тетяна Острікова 182
      Як продовжити термін експлуатації пральної машинки
      сьогодні , 09:00 Як продовжити термін експлуатації пральної машинки
      1284
      Чи оскаржать зняття недоторканності: чому КСУ може цим зайнятись
      сьогодні , 14:06 Чи оскаржать зняття недоторканності: чому КСУ може цим зайнятись
      Євгенія Мазур 1849
      Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
      сьогодні , 13:57 Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
      8763
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук