Кабмін звільнив Кличка з посади голови КМДА

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Тепер рішення нового Кабміну надійде президенту Володимиру Зеленському для підтвердження, про це повідомляє колишній депутат Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі.

"Сьогодні новий уряд Гончарука підтримав рішення про звільнення Віталія Кличка з посади Київської державної адміністрації. Рішення тепер за президентом Зеленським", – написав він.

Про звільнення Кличка повідомив також депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

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