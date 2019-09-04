Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА

Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Обращение Кабинета министров к Владимиру Зеленскому по поводу этого решения подтвердил также премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства.

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"Мы обратились в Офис Президента относительно увольнения Кличко", – сказал он. Также премьер добавил, что лично очень уважает Владимира Кличко.

"Он великий чемпион и человек, который сделал очень много для страны. Но я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара, например, но формальной должности у этого человека нет. И поэтому это сделать было невозможно. Я с самого начала обещал, что мы будем называть вещи своими именами, поэтому моя личная оценка такая, несмотря на то, что это решение команды в целом и окончательное решение будет принимать президент", – подчеркнул Гончарук.

Он подчеркнул, что не имеет никаких сомнений в том, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика, что в Киеве до сих пор существуют группы, которые слишком сильно влияют на деятельность администрации.

Поэтому, я думаю, если усилить господина Кличко сильным главой администрации и менеджером, который был бы способен сопротивляться этим все группам влияния, то это очень хорошо отразится на интересах рядовых киевлян. Я думаю, что обязательно, и не один раз, об этом еще скажет и команда президента, учитывая то, какое решение будет принято. Но на моем уровне, лично я считаю, что усиление господина Кличко сильным хорошим порядочным менеджером – это хорошая идея,

– пояснил премьер.

На вопрос, есть ли уже такие кандидатуры, Гончарук возразил: "У меня нет. Если президент примет решение – будем искать".

В пресс-службе КГГА 24 каналу сказали, что пока ничего об увольнении Кличко с должности главы КГГА не знают.

Что предшествовало решению Кабмина уволить Кличко?

Еще 24 июля 2019 года глава Офиса президента Андрей Богдан обратился в Кабинет министров с просьбой рассмотреть отставку Виталия Кличко с должности главы КГГА. В этот же день происходило очередное заседание теперь уже бывшего правительства, однако вопрос отставки Кличко на нем не рассматривался. Обращение поступило, когда повестка дня заседания уже была определена.

Тогда же экс-премьер Владимир Гройсман заявил, что вопрос увольнения Кличко рассмотрят на ближайшем заседании Кабинета министров – в среду, 31 июля. Затем он ушел в отпуск, поэтому никакого заседания под его голосованием не было.

Почему разгорелся скандал между Андреем Богданом и Виталием Кличко?​За несколько дней перед своим обращением в Кабмин Андрей Богдан заявил, что адвокат одного из таких "смотрящих" подходил к нему и просил оставить Кличко в кресле главы КГГА. За это он обещал главе Офиса Президента пополам делить немалые средства, которые приносит работа с местным бюджетом Киева. Кроме того, Кличко якобы признался Богдану, что не контролирует Киевсовет.



Мэр Киева мгновенно отреагировал на такие упреки. Сначала он назвал слова Богдана "байками из склепа", а еще – "полной чушью и некомпетентностью". После такого заявления Кличко обратился в НАБУ. Он отметил, что такие высказывания Богдана подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений.