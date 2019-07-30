Гройсман пішов у відпустку: Кабмін не зможе звільнити Кличка

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пішов у відпустку. Відтак у середу, 31 липня чергового засідання уряду під головуванням прем'єра не буде.

Про відпустку глави уряду розповів його прес-секретар Василь Рябчук, повідомляє "Укрінформ".

Засідання Кабінету міністрів традиційно відбуваються по середах. На наступному засіданні 31 липня уряд мав розглянути питання про відставку Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації.

Що відомо про можливу відставку Віталія Кличка?24 липня 2019 року глава Офісу президента Андрій Богдан звернувся до Кабінету міністрів з проханням розглянути відставку Віталія Кличка з посади голови КМДА. У цей же день відбувалось чергове засідання уряду, але питання відставки Кличка на ньому не розглядалось, позаяк звернення надійшло, коли порядок денний засідання вже був визначеним.



Згодом Віталій Кличко заявив, що не збирається здаватися. Мовляв, він буде боротися за посаду мера Києва, навіть якщо Кабмін підтримає його відставку з посади голови КМДА.



Глава уряду Володимир Гройсман заявив, що питання звільнення Кличка розглянуть на найближчому засіданні Кабінету міністрів – у середу, 31 липня.