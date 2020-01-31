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      Кадровые перестановки новой власти: кого уже уволили и чего ждать дальше

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      Владимир Зеленский и Алексей Гончарук / ТСН

      Президент Владимир Зеленский еще до своего избрания обещал провести масштабные кадровые перестановки в верхушке власти и назначить "новых людей". Все началось из его ближайшего окружения – в день своей инаугурации новоизбранный глава государства назначил руководство Офиса Президента и выбрал себе помощников.

      Так, руководителем Офиса Президента стал Андрей Богдан. Впрочем, уже здесь обещание о "новых людях" у власти было нарушено. Дело в том, что Богдан до своего назначения уже успел побывать в кресле заместителя министра юстиции в правительстве Юлии Тимошенко и уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Азарова.

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      Именно поэтому в Украине сразу же после назначения Богдана руководителем ОПУ требовали провести его люстрацию. Похожая ситуация сложилась с Русланом Рябошапкой. Зеленский сначала назначил его одним из заместителей руководителя Офиса Президента. Это при том, что ранее он был заместителем министра юстиции в правительстве Арсения Яценюка.

      Еще обещания в кадровых вопросах не выполнил Зеленский:

      • Не назначил новое руководство правоохранительных органов – Зеленский обещал большие кадровые перестановки в этом вопросе, однако при своей должности министра внутренних дел остался Арсен Аваков, а вместе с ним – областные отделения полиции возглавили люди, которые ранее занимали аналогичные должности в других регионах.
      • Не уволил Виталия Кличко с должности главы КГГАэпопея с его увольнением тянется с лета 2019 года. Сначала в наступление против Кличко пошел Андрей Богдан, он рассказывал о том, что по закону, после прихода к власти Владимира Зеленского, Кличко должен сложить свои полномочия как глава городской госадминистрации. Однако, за ним оставалась должность мэра столицы, поскольку его на выборах избрали киевляне. Виталий Кличко этого не признавал, в конце новое правительство во главе с Алексеем Гончаруком согласовало увольнение Кличко, однако под этим документом должна стоять подпись президента. Зеленский ее до сих пор не поставил.

      Какие обещания Зеленский сдержал:

      • Зеленский выполнил обещание об увольнении главы "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка и назначении уполномоченного по вопросам волонтеров.
      • Кроме того, по словам главы государства, не получит никакой должности Валерий Хорошковский.
      • Во время пресс-марафона Зеленский пригрозил, что уволит глав областных администраций, если они не будут выполнять решения совещаний с президентом. Таким образом председателя Закарпатской и Львовской ОГА уже попрощались со своими должностями.

      Какие обещания уже выполнил Гончарук:

      • Премьер тоже пообещал кадровые ротации. В частности, он пообещал найти замену уволенной с должности Министра развития общин и территорий Елене Бабак и ввести должность вицепремьера развития общин и территорий.
      • Сразу же после своего назначения Гончарук пообещал оперативно увольнять "неэффективных" и "политизированных" государственных менеджеров. Так, свои должности уже покинули руководители "Укравтодора", Государственной архитектурно-строительной инспекции, Государственного архива, Национального агентства по вопросам госслужбы, Госагентства по вопросам электронного управления, "Укртрансбезопасности", Государственного агентства резерва.

      Обещания Гончарук не выполнил:

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины
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