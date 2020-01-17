Комітет рекомендував Раді призначити Шмигаля міністром замість Бабак

Профільний комітет рекомендував Верховній Раді призначити Дениса Шмигаля на посаду віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад і територій України. На цій посаді він має замінити Альону Бабак, яка подала у відставку.

Рішення було ухвалене під час засідання комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

До слова: Міністерка Альона Бабак йде у відставку

Крім того, комітет так само рекомендував парламенту звільнити Альону Бабак з посади, яку вона нині займає. Рішення ухвалене згідно з поданою нею заявою.

Під час засідання комітету Денис Шмигаль наголосив, що децентралізація – головна реформа в Україні, тому основну увагу на посаді міністра він планує приділяти саме їй.

Не відкидаємо і всі решта напрямки, якими має займатися міністрество. Вони також критичні. Мовиться і про Агенцію регіонального розвитку, і Державний фонд регіонального розвитку, і житлово-комунальне господарство. Це все має бути пріоритетами,

– сказав імовірний міністр регіонального розвитку.

Звільнення Альони Бабак

Очільниця Міністерства розвитку громад та територій України Альона Бабак йде у відставку. Вона може першою покинути свою міністерську посаду в уряді Олексія Гончарука.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі 24 каналу підтвердила, що чиновниця написала заяву про відставку. Тепер справа за рішенням парламенту.

Важливо! Гончарук написав заяву про відставку

Під час розгляду питання комітетом 21 народний обранець, які є його членами, підтримали відставку Альони Бабак. Ще 4 парламентарів утрималися.

Крім того, пані Кравчук повідомила, що імовірним кандидатом на пост голови міністерства є Денис Шмигаль, який нині очолює Івано-Франківську ОДА. У п'ятницю, 17 січня, він мав зустрітися з керівництвом "Слуги народу".

Денис Шмигаль: хто це

43-річний Денис Шмигаль народився та вчився у Львові. Він закінчив Львівську політехніку та став кандидатом економічних наук. Захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил. Крім того, він навчався і стажувався у Німеччині.

У 2000 роках займався бізнесом. Від 2009 року працював у Львівській обласній державній адміністрації керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі.

Після 2014 року кілька років працював заступником обласного управління Фіскальної служби. Згодом став віцепрезидентом компанії "Львівхолод" – мережі магазинів "Рукавичка".

У 2019 році Шмигаль очолив Івано-Франківську обласну державну адміністрацію. Перед цим Преизидент України Володимир Зеленський розглядав його як одного з трьох кандидатів на пост голови Львівської ОДА.

Засідання профільного комітету: дивіться відео