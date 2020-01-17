Комитет рекомендовал Раде назначить Шмыгаля министром вместо Бабак

Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде назначить Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра, министра развития общин и территорий Украины. На этом посту он должен заменить Алену Бабак, которая подала в отставку.

Решение было принято во время заседания комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

К слову: Министр Алена Бабак уходит в отставку

Кроме того, комитет также рекомендовал парламенту уволить Алену Бабак с должности, которую она сейчас занимает. Решение принято в соответствии с поданным ею заявлением.

Во время заседания комитета Денис Шмыгаль отметил, что децентрализация – главная реформа в Украине, поэтому основное внимание в должности министра он планирует уделять именно ей.

Не исключаем и все остальные направления, которыми должно заниматься министрество. Они также критичны. Говорится и об Агентстве регионального развития и Государственном фонде регионального развития, и жилищно-коммунальном хозяйстве. Это все должно быть приоритетами,

– сказал вероятный министр регионального развития.

Увольнение Алены Бабак

Глава Министерства развития общин и территорий Украины Алена Бабак уходит в отставку. Она может первой покинуть свою министерскую должность в правительстве Алексея Гончарука.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире 24 канала подтвердила, что чиновница написала заявление об отставке. Теперь дело за решением парламента.

Важно! Гончарук написал заявление об отставке

При рассмотрении вопроса комитетом 21 народный избранник, которые являются его членами, поддержали отставку Алены Бабак. Еще 4 парламентария воздержались.

Кроме того, госпожа Кравчук сообщила, что вероятным кандидатом на пост главы министерства является Денис Шмыгаль, который сейчас возглавляет Ивано-Франковскую ОГА. В пятницу, 17 января, он должен был встретиться с руководством "Слуги народа".

Денис Шмыгаль: кто это

43-летний Денис Шмыгаль родился и учился во Львове. Он закончил Львовскую политехнику и стал кандидатом экономических наук. Защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил. Кроме того, он учился и стажировался в Германии.

В 2000 годах занимался бизнесом. С 2009 года работал в областной государственной администрации руководителем департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли.

После 2014 года несколько лет работал заместителем областного управления Фискальной службы. Впоследствии стал вице-президентом компании "Львовхолод" – сети магазинов "Рукавичка".

В 2019 году Шмыгаль возглавил Ивано-Франковскую областную государственную администрацию. Перед этим Преизидент Украины Владимир Зеленский рассматривал его как одного из трех кандидатов на пост председателя Львовской ОГА.

Заседание профильного комитета: смотрите видео