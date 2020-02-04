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      Проверяет Зеленский: в Офисе подбирают кандидатов в Кабмин, – источники

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      В Офисе Зеленского проводят собеседования с кандидатами в Кабмин, – источники / Getty images

      В Офисе Президента начались собеседования с кандидатами на должности министров и вице-премьеров, которые должны войти в правительство. Всех потенциальных министров тщательно проверяют.

      Первое большое собеседование состоялось в субботу, 1 февраля, на Банковой, сообщает "Украинская правда" со ссылкой свои источники.

      Важно: Кадровые перестановки новой власти: кого уже уволили и чего ждать дальше

      С потенциальными кандидатами беседовали президент Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир, помощник Андрей Ермак и премьер Алексей Гончарук.

      Издание сообщает, что в Зеленского рассматривают возможность разделения двух действующих министерств:

      • из Минэкономики могут выделить министерство Агропромышленного комплекса,
      • из Министерства культуры, молодежи и спорта выделить в отдельную структуру Министерство спорта.

      У главы государства также есть вопросы к нескольким министрам, в частности – министру оккупированных территорий. Поэтому существует возможность их замены или усиления за счет профильных вице-премьеров.

      Важно! Верховная Рада 4 февраля должна проголосовать за увольнение министра развития общин и территорий Алены Бабак и назначения вместо нее Дениса Шмыгаля в статусе вице-премьер-министра.

      Кроме того, издание отмечает, что вопрос обновления правительства будет решаться в течение ближайшей недели-двух. Планируется большая перезагрузка – будут назначать новых заместителей и советников.

      Что известно о перестановках в Кабинете министров

      • Вероятные кадровые замены и даже большие отставки анонсировали анонимные телеграм-каналы и журналисты со ссылкой на собственные источники. Однако точных имен министров, которым грозит увольнение, не называли.
      • В то же время руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия также отмечал, что "Кабинет Министров могут покинуть 2-3 министры в рамках запланированной после Нового года ротации членов правительства".
      • Министр Алена Бабак уже уволилась из правительства по собственному желанию. До увольнения чиновница подчеркивала, что ее хотят дискредитировать представители олигархов, которые связаны со сферой строительства.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Алексей Гончарук Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Офіс Президента Новости Украины Новости политики
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