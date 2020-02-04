Проверяет Зеленский: в Офисе подбирают кандидатов в Кабмин, – источники

В Офисе Президента начались собеседования с кандидатами на должности министров и вице-премьеров, которые должны войти в правительство. Всех потенциальных министров тщательно проверяют.

Первое большое собеседование состоялось в субботу, 1 февраля, на Банковой, сообщает "Украинская правда" со ссылкой свои источники.

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С потенциальными кандидатами беседовали президент Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир, помощник Андрей Ермак и премьер Алексей Гончарук.

Издание сообщает, что в Зеленского рассматривают возможность разделения двух действующих министерств:

из Минэкономики могут выделить министерство Агропромышленного комплекса,

из Министерства культуры, молодежи и спорта выделить в отдельную структуру Министерство спорта.

У главы государства также есть вопросы к нескольким министрам, в частности – министру оккупированных территорий. Поэтому существует возможность их замены или усиления за счет профильных вице-премьеров.

Важно! Верховная Рада 4 февраля должна проголосовать за увольнение министра развития общин и территорий Алены Бабак и назначения вместо нее Дениса Шмыгаля в статусе вице-премьер-министра.

Кроме того, издание отмечает, что вопрос обновления правительства будет решаться в течение ближайшей недели-двух. Планируется большая перезагрузка – будут назначать новых заместителей и советников.

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