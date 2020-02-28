Обновление кабмина: Стефанчук объяснил, угрожает ли что-то министрам

Некоторые направления в Кабинете министров Украины действительно нуждаются в усилении. Однако вариант полной ротации правительства пока не рассматривают, разве что министры сами решат уйти.

Прежде всего, речь может идти о внеочередных изменениях в Кабинете Министров, об этом заявил вицеспикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире "Радио НВ".

Знайте больше: Стефанчук об отставке Гончарука: Посмотрим, как себя проявит

"Мы видим, что некоторые направления требуют определенного усиления. Мы не должны забывать, что есть определенные информационные атаки на правительство. Бесспорно, мы должны усилить некоторые направления, в частности, это направление социальное, экономическое", – пояснил он.

В то же время Стефанчук отметил, что о полной смене Кабмина пока речи нет, поскольку "у правительства есть годовой иммунитет".

Поэтому только в случае, но я фантазирую, если правительство напишет заявление об отказе, только тогда может быть рассмотрено,

– сказал политик.

Отметим, еще в начале февраля появилась информация о том, что в Офисе Президента начались собеседования с кандидатами на должности министров и вицепремьеров, которые должны войти в правительство. Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия также анонсировал, что Кабмин могут покинуть 2-3 министра.

Внеочередное заседание Верховной Рады

Владимир Зеленский 4 марта созывает внеочередное заседание парламента, среди вопросов – Кабинет Министров Украины и отчет о деятельности правоохранительных органов. Со ссылкой на собственные источники ряд СМИ отмечает, что результатом заседания могут стать изменения в правительстве.

В то же время политики и СМИ распространяют информацию о возможной отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Президент якобы имеет несколько кандидатов на эту должность. Однако официальных подтверждений этой информации нет, и сам Гончарук эту информацию не подтверждает.