23:49
28 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бердымухамедов запретил коронавирус. Искусственный интеллект Путина
      Вєсті Кремля
      22:44, сегодня
      Вести.UA Тимошенко спасает мир. Милованов заразился коронавирусной экспертностью
      Вєсті.UA
      21:21, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Обновление кабмина: Стефанчук объяснил, угрожает ли что-то министрам

      - Читати новину українською

      Некоторые направления в Кабинете министров Украины действительно нуждаются в усилении. Однако вариант полной ротации правительства пока не рассматривают, разве что министры сами решат уйти.

      Прежде всего, речь может идти о внеочередных изменениях в Кабинете Министров, об этом заявил вицеспикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире "Радио НВ".

      Знайте больше: Стефанчук об отставке Гончарука: Посмотрим, как себя проявит

      "Мы видим, что некоторые направления требуют определенного усиления. Мы не должны забывать, что есть определенные информационные атаки на правительство. Бесспорно, мы должны усилить некоторые направления, в частности, это направление социальное, экономическое", – пояснил он.

      В то же время Стефанчук отметил, что о полной смене Кабмина пока речи нет, поскольку "у правительства есть годовой иммунитет".

      Поэтому только в случае, но я фантазирую, если правительство напишет заявление об отказе, только тогда может быть рассмотрено,
      – сказал политик.

      Отметим, еще в начале февраля появилась информация о том, что в Офисе Президента начались собеседования с кандидатами на должности министров и вицепремьеров, которые должны войти в правительство. Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия также анонсировал, что Кабмин могут покинуть 2-3 министра.

      Внеочередное заседание Верховной Рады

      Владимир Зеленский 4 марта созывает внеочередное заседание парламента, среди вопросов – Кабинет Министров Украины и отчет о деятельности правоохранительных органов. Со ссылкой на собственные источники ряд СМИ отмечает, что результатом заседания могут стать изменения в правительстве.

      В то же время политики и СМИ распространяют информацию о возможной отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Президент якобы имеет несколько кандидатов на эту должность. Однако официальных подтверждений этой информации нет, и сам Гончарук эту информацию не подтверждает.

      Зеленский созывает Верховную Раду на внеочередное заседание
      сегодня
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Руслан Стефанчук
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 23:00 Третья мировая война: к чему могут привести отношения России и Турции
      Іван Яковина
      сегодня , 22:00 Крымские татары и возвращение Крыма: Киев должен определиться с этнонациональной политикой
      Павло Казарін
      сегодня , 10:00 Дмитрий Феликсов, Concert.ua: о кризисах, победах и шоу MONATIK на Олимпийском
      Рузана Ємельянова
      сегодня , 11:07 Мифы об инвестициях на фондовом рынке
      28 февраля 2021 , 12:58 Чем удивили электрокамины на международной выставке KIFF 2020
      Соня Волошин
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук