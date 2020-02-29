23:15
29 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам
      Вєсті Кремля
      20:24, сегодня
      Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев
      Вєсті.UA
      18:16, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Ключевые олигархи: эксперт объяснил, кто ждет увольнения Гончарука

      - Читати новину українською

      Парламент на внеочередном заседании таки будет рассматривать кадровые вопросы Кабмина. Повестка дня работы Рады появилась на сайте органа. Так под кем шатается кресло в правительстве и какие шансы удержаться на посту его руководителю – читайте дальше.

      Заяву Олексія Гончарука про відставку експерти заперечують. Так, Тарас Семенюк в коментарі 24 каналу зазначив, що в такій інформації зацікавлені олігархи. Ті незадоволені урядовою боротьбою з корупцією, яка заважає їм примножувати статки.

      На часі: Гончарук таки йде у відставку, бо йому набридло, – ЗМІ

      "Очевидно, що йде певна боротьба. Є три ключові олігархи – Коломойський, Ахметов, Пінчук. Вони намагаються знайти консенсус, щоб деякі важливі міністерства представляли їхні інтереси", – сказав політичний експерт Тарас Семенюк. 

      Хто потенційно може стати прем'єром
      Хто потенційно може стати прем'єром / Інфографіка 24 каналу

      Ба більше, відставка Гончарука засмутить міжнародних кредиторів. І поки що така урядова заміна може нашкодити президенту Володимиру Зеленському.

      Зі зміною Кабміну рейтинг Зеленського може падати. Він не матиме такого прем'єра, в тісній співпраці, як Гончарук. Формально, якщо буде інша кандидатура на прем'єр-міністра, то він буде максимально незалежним, буде дистанціюватися від президента.Президент фактично перейде у тінь, тому що вся повнота влади сконцентрована в Кабінеті Міністрів,
      – пояснив Семенюк. 

      У середу, 4 березня, вже анонсували позачергове вечірнє засідання парламенту. На ньому, зокрема, мають обговорити призначення в Кабміні. Голова фракції Давид Арахамія пояснює, що кадрові ротації потрібні, щоб пережити можливу економічну кризу і не допустити епідемії коронавірусу в країні.

      У ЗМІ навіть називають конкретні прізвища тих, кому вже нібито варто збирати речі. Так в уряді можуть звільнити:

      • міністра охорони здоров'я Зоряну Скалецьку;
      • міністра соціальної політики Юлію Соколовську;
      • очільницю Міністерства у справах ветеранів Оксану Коляду;
      • керівницю Міністерства освіти Анну Новосад.

      А міністр закордонних справ Вадим Пристайко не заперечує, що в цей список може потрапити і він.

      Чи підбираються мені заміна, підбирається,
      – сказав Пристайко. 

      Проте інше питання – чи готові депутати замінити уряд. В ЗМІ з'явилася інформація, що депутати не проти проголосувати і за нового прем'єра і за нових міністрів. Проте в цьому сумніваються експерти. Кажуть, "Слуга народу" вже втратила одностайність, тож голосів ймовірно не вистачить.

      Більше про ймовірну відставку Олексія Гончарука дивіться в сюжеті:

       

      Зеленский созывает Раду на внеочередное заседание: что будут рассматривать депутаты
      сегодня
      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Ринат Ахметов Виктор Пинчук Игорь Коломойский Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:30 Зеленский хочет обновить правительство: найдется ли в нем место для Тигипка
      Анна Калюжна
      сегодня , 22:26 Главные новости на 29 февраля: соглашение США и Афганистана, возвращение захваченных РФ рыбаков
      Ірина Вихрущ
      28 февраля , 11:30 Что делать при инсульте и как помочь человеку преодолеть его последствия
      Едуард Хомченко
      сегодня , 19:30 Сотни судей-предателей будут получать повышенные вознаграждения: возмутительное решение КСУ
      Ірина Шиба
      сегодня , 19:00 Рассказываем о киви: польза и причины добавить фрукт в рацион
      Світлана Фус
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук