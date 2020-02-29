Ключевые олигархи: эксперт объяснил, кто ждет увольнения Гончарука

Парламент на внеочередном заседании таки будет рассматривать кадровые вопросы Кабмина. Повестка дня работы Рады появилась на сайте органа. Так под кем шатается кресло в правительстве и какие шансы удержаться на посту его руководителю – читайте дальше.

Заяву Олексія Гончарука про відставку експерти заперечують. Так, Тарас Семенюк в коментарі 24 каналу зазначив, що в такій інформації зацікавлені олігархи. Ті незадоволені урядовою боротьбою з корупцією, яка заважає їм примножувати статки.

На часі: Гончарук таки йде у відставку, бо йому набридло, – ЗМІ

"Очевидно, що йде певна боротьба. Є три ключові олігархи – Коломойський, Ахметов, Пінчук. Вони намагаються знайти консенсус, щоб деякі важливі міністерства представляли їхні інтереси", – сказав політичний експерт Тарас Семенюк.



Хто потенційно може стати прем'єром / Інфографіка 24 каналу

Ба більше, відставка Гончарука засмутить міжнародних кредиторів. І поки що така урядова заміна може нашкодити президенту Володимиру Зеленському.

Зі зміною Кабміну рейтинг Зеленського може падати. Він не матиме такого прем'єра, в тісній співпраці, як Гончарук. Формально, якщо буде інша кандидатура на прем'єр-міністра, то він буде максимально незалежним, буде дистанціюватися від президента.Президент фактично перейде у тінь, тому що вся повнота влади сконцентрована в Кабінеті Міністрів,

– пояснив Семенюк.

У середу, 4 березня, вже анонсували позачергове вечірнє засідання парламенту. На ньому, зокрема, мають обговорити призначення в Кабміні. Голова фракції Давид Арахамія пояснює, що кадрові ротації потрібні, щоб пережити можливу економічну кризу і не допустити епідемії коронавірусу в країні.

У ЗМІ навіть називають конкретні прізвища тих, кому вже нібито варто збирати речі. Так в уряді можуть звільнити:

міністра охорони здоров'я Зоряну Скалецьку ;

; міністра соціальної політики Юлію Соколовську ;

; очільницю Міністерства у справах ветеранів Оксану Коляду ;

; керівницю Міністерства освіти Анну Новосад.

А міністр закордонних справ Вадим Пристайко не заперечує, що в цей список може потрапити і він.

Чи підбираються мені заміна, підбирається,

– сказав Пристайко.

Проте інше питання – чи готові депутати замінити уряд. В ЗМІ з'явилася інформація, що депутати не проти проголосувати і за нового прем'єра і за нових міністрів. Проте в цьому сумніваються експерти. Кажуть, "Слуга народу" вже втратила одностайність, тож голосів ймовірно не вистачить.

Більше про ймовірну відставку Олексія Гончарука дивіться в сюжеті: