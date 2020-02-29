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      Ключові олігархи: експерт пояснив, хто чекає на звільнення Гончарука

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      Хто вимагає звільнення Гончарука? / Колаж 24 каналу

      Парламент на позачерговому засіданні таки розглядатиме кадрові питання Кабміну. Порядок денний роботи Ради з'явився сайті органу. Тож під ким хитається крісло в уряді і які шанси утриматися на посту його очільнику – читайте далі.

      Заяву Олексія Гончарука про відставку експерти заперечують. Так, Тарас Семенюк в коментарі 24 каналу зазначив, що в такій інформації зацікавлені олігархи. Ті незадоволені урядовою боротьбою з корупцією, яка заважає їм примножувати статки.

      На часі: Гончарук таки йде у відставку, бо йому набридло, – ЗМІ

      "Очевидно, що йде певна боротьба. Є три ключові олігархи – Коломойський, Ахметов, Пінчук. Вони намагаються знайти консенсус, щоб деякі важливі міністерства представляли їхні інтереси", – сказав політичний експерт Тарас Семенюк. 

      Хто потенційно може стати прем'єром
      Хто потенційно може стати прем'єром / Інфографіка 24 каналу

      Ба більше, відставка Гончарука засмутить міжнародних кредиторів. І поки що така урядова заміна може нашкодити президенту Володимиру Зеленському.

      Зі зміною Кабміну рейтинг Зеленського може падати. Він не матиме такого прем'єра, в тісній співпраці, як Гончарук. Формально, якщо буде інша кандидатура на прем'єр-міністра, то він буде максимально незалежним, буде дистанціюватися від президента.Президент фактично перейде у тінь, тому що вся повнота влади сконцентрована в Кабінеті Міністрів,
      – пояснив Семенюк. 

      У середу, 4 березня, вже анонсували позачергове вечірнє засідання парламенту. На ньому, зокрема, мають обговорити призначення в Кабміні. Голова фракції Давид Арахамія пояснює, що кадрові ротації потрібні, щоб пережити можливу економічну кризу і не допустити епідемії коронавірусу в країні.

      Кого з міністрів можуть звільнити

      У ЗМІ навіть називають конкретні прізвища тих, кому вже нібито варто збирати речі. Так в уряді можуть звільнити:

      • міністра охорони здоров'я Зоряну Скалецьку;
      • міністра соціальної політики Юлію Соколовську;
      • очільницю Міністерства у справах ветеранів Оксану Коляду;
      • керівницю Міністерства освіти Анну Новосад.

      А міністр закордонних справ Вадим Пристайко не заперечує, що в цей список може потрапити і він.

      Чи підбираються мені заміна, підбирається,
      – сказав Пристайко. 

      Проте інше питання – чи готові депутати замінити уряд. В ЗМІ з'явилася інформація, що депутати не проти проголосувати і за нового прем'єра і за нових міністрів. Проте в цьому сумніваються експерти. Кажуть, "Слуга народу" вже втратила одностайність, тож голосів ймовірно не вистачить.

      Більше про ймовірну відставку Олексія Гончарука дивіться в сюжеті:

       

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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Рінат Ахметов Віктор Пінчук Ігор Коломойський Новини України
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