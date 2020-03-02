Зеленский придет на внеочередное заседание Рады: какие вопросы будут рассматривать нардепы

В повестке дня внеочередной сессии Верховной Рады будут предложены для рассмотрения 6 основных вопросов. Сессию созвали для того, чтобы разблокировать работу парламента, которая в последнее время заключается лишь в рассмотрении поправок к законопроекту о рынке земли.

Президент Зеленский, как и парламентарии, устал от этого "метания на месте". Об этом в эфире программы "Свобода слова" рассказал представитель главы государства в Раде и вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

К теме: "Слуга народа" соберется перед внеочередной сессией Рады: обещают увольнения и назначения

Два вопроса носят оборонительный характер – они касаются размещения иностранных войск в Украине, военных учений. Также речь пойдет о разграничении внутренних вопросов, связанных с Генштабом и Министерством обороны. Еще один вопрос – ратификация важного для Украины договора,

– пояснил он.

Какие еще вопросы будет рассматривать Рада:

Электронное декларирование;

Оценка правительства;

Нардепы заслушают правоохранительные органы.

Руслан Стефанчук также подтвердил: президент Владимир Зеленский будет присутствовать на заседании, украинский лидер подтвердил ему это по телефону.

На вопрос, будут ли в Кабинете Министров какие-то изменения, он ответил:

Думаю, что основой этих изменений будет прежде всего предоставление оценки действиям правительства. Для Зеленского нет "своих", близких или чужих людей. Не исключаю, что будут сделаны серьезные кадровые изменения.

Ротации в правительстве: какие перемены ждут Кабмин Гончарука