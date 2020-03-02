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      Зеленский придет на внеочередное заседание Рады: какие вопросы будут рассматривать нардепы

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      В повестке дня внеочередной сессии Верховной Рады будут предложены для рассмотрения 6 основных вопросов. Сессию созвали для того, чтобы разблокировать работу парламента, которая в последнее время заключается лишь в рассмотрении поправок к законопроекту о рынке земли.

      Президент Зеленский, как и парламентарии, устал от этого "метания на месте". Об этом в эфире программы "Свобода слова" рассказал представитель главы государства в Раде и вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

      К теме: "Слуга народа" соберется перед внеочередной сессией Рады: обещают увольнения и назначения

      Два вопроса носят оборонительный характер – они касаются размещения иностранных войск в Украине, военных учений. Также речь пойдет о разграничении внутренних вопросов, связанных с Генштабом и Министерством обороны. Еще один вопрос – ратификация важного для Украины договора,
      – пояснил он.

      Какие еще вопросы будет рассматривать Рада:

      • Электронное декларирование;
      • Оценка правительства;
      • Нардепы заслушают правоохранительные органы.

      Руслан Стефанчук также подтвердил: президент Владимир Зеленский будет присутствовать на заседании, украинский лидер подтвердил ему это по телефону.

      На вопрос, будут ли в Кабинете Министров какие-то изменения, он ответил:

      Думаю, что основой этих изменений будет прежде всего предоставление оценки действиям правительства. Для Зеленского нет "своих", близких или чужих людей. Не исключаю, что будут сделаны серьезные кадровые изменения.

      Ротации в правительстве: какие перемены ждут Кабмин Гончарука

      • В конце февраля ряд СМИ сообщил о том, что премьер Алексей Гончарук вскоре может покинуть свой пост. На этом посту его может заменить политик с опытом Сергей Тигипко. Среди других кандидатов на якобы вакантное место: бизнесмен и чиновник времен Януковича Валерий Хорошковский, нынешний глава МВД Арсен Аваков и директор по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрий Витренко.
      • Далее СМИ начали писать о том, что Гончарук написал заявление на отставку, однако 2 марта во время своей пресс-конференции он опроверг эти слова.
      • Однако кадровые ротации в правительстве неизбежны, поскольку президент Зеленский созвал на 4 марта внеочередную сессию Верховной Рады. Среди прочего, будут рассматривать и этот вопрос.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Верховная Рада Слуга народа Руслан Стефанчук
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