Немає підстав для звільнення Ситника, – голова Антикорупційного комітету

В Антикорупційному комітеті 3 березня 2020 року розглянули постанову щодо звільнення директора НАБУ Артема Ситника. Під час засідання депутати не змогли ухвалити жодного рішення, оскільки посперечалися щодо того, чи є законними підстави для усунення з посади чиновника.

Зокрема, рішення щодо Артема Ситника має винести регламентний комітет, який визначили профільним у цьому питанні. Про це повідомила журналістка 24 каналу.

Читайте також: Деякі міністри засиділись, – нардепи від "Слуги народу" розкрили деталі засідання фракції

За чинним законодавством звільнити Ситника з посади можна лише, якщо є притягнення до кримінальної, а не адміністративної відповідальності. На цьому наполягала голова Антикорупційного комітету ВРУ Анастасія Красносільська.

Вона зазначила, що що для обвинувального вироку, який означає притягнення Ситника до кримінальної відповідальності, є такі підстави, як несплата аліментів, втрата громадянства, негативний висновок аудиту Антикорупційного бюро. Однак додала, що станом на зараз нічого з цього немає.

Я розумію політичну позицію колег, які хотіли в публічній площині відреагувати на питання притягнення до адміністративної відповідальності пана Ситника. Але закон про Антикорупційне бюро, з якого ми маємо виходити, не передбачає такої підстави про звільнення,

– прокоментувала голова Антикорупційного комітету ВРУ.

Деякі члени фракції "Слуга народу" все ж хотіли рекомендувати проголосувати за звільнення Ситника, натомість щоб суд вже згодом вирішував, чи це рішення було законним.

За те, щоб визнати постанову про звільнення голови НАБУ незаконною, проголосували лише 5 людей, решта – утримались.

Що відомо про імовірне звільнення Ситника?• 7 лютого 2020 року у Верховну Раду внесли постанову про звільнення Ситника. Задля цього народні депутати зібрали необхідні підписи.

• Причиною стало те, що суд визнав Ситника винним у корупції та оштрафував його. Через це Ситник потрапив до реєстру корупціонерів і за законом, не мав би обіймати свою посаду.

• Судовий вирок директор НАБУ отримав за те, що кілька разів чужим коштом відпочивав на території мисливського господарства "Поліське – Сарни" у Рівненській області.

• Загальна сума всіх відпочинків Ситника склала щонайменше 500 тисяч гривень. Зауважимо, що подібного роду подарунки слід вносити до декларації, чого Ситник не зробив.

• ДБР також перевіряє можливу причетність Ситника до приховування корупційних схем в Укроборонпромі.

Також на засіданні Антикорупційного комітету розглянули законопроєкт, який змінює перелік підстав, за якими можна звільнити голову НАБУ. Згідно з ним, чиновника можна змінити і за рішенням суду про притягнення до адміністративної відповідальності щодо антикорупційних злочинів.

Голова Антикорупційного комітету ВРУ відзначила, що навіть якщо цей законопроєкт ухвалять, Ситника не можна буде звільнити, адже закон не має зворотної дії.