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      Офіційно: директора НАБУ Ситника внесли в реєстр корупціонерів

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      Артем Ситник – голова НАБУ / img.pravda.com

      Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник відтепер, з 19 грудня, – серед переліку осіб, які вчинили корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення.

      Як свідчить Єдиний державний реєстр НАЗК (Національне агентство по запобіганню корупції), приводом для внесення Артема Ситника до цього реєстру стало "порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків".

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      Відповідно до рішення суду, на директора НАБУ накладено адміністративне стягнення – штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (це 3 тисячі 400 гривень) з конфіскацією подарунків у дохід держави.

      НАЗК
      Витяг з реєстру корупціонерів НАЗК

      Яку корупційну дію вчинив Ситник

      • Претензії до директора НАБУ виникли, коли стало відомо про його відпочинок в елітному котеджному готелі у Рівненській області.
      • Причому оплачував відпочинок Ситника не сам Ситник, а Микола Надейко – саме цей чоловік розповів усе прокуратурі.
      • Ситник у період з 2017 по 2019 рік відпочив на Рівненщині 5 разів і за кожен раз платили в середньому по 100 тисяч гривень, як стверджував Надейко.
      • Утім, правоохоронці після розслідування встановили, що мовиться про суми у 10 і 15 тисяч гривень. Щодо цих сум і склали відносно Артема Ситника два адміністративних протоколи.
      • На жаль для директора НАБУ, він не задекларував ці подарунки, хоча, згідно із законом, зобов'язаний був це зробити.

      Які наслідки передбачено законом для Ситника

      Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ винним у корупційному правопорушенні, оскільки вартість відпочинку перевищувала встановлені законом обмеження щодо отримання подарунків.

      Ситник повинен був сплатити 3 тисячі 400 гривень штрафу та не мав би обіймати посаду директора НАБУ після внесення до реєстру осіб, що вчинили корупційні правопорушення.

      Набрання рішенням суду законної сили відтермінували до розгляду апеляції, однак апеляцію чиновник програв.

      Нагадаємо, 16 квітня 2015 року стало відомо, що Артем Ситник очолить НАБУ – Національне антикорупційне бюро України, яке щойно створювали.

      Кім Кардашян прикрасила обкладинку престижного глянцю: ефектні фото
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      1754
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Артем Ситник НАБУ НАЗК Корупція
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