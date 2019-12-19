НАБУ оголосило підозру чиновниці Міграційної служби Пімаховій через хабарництво

Йдеться про колишню заступницю голови Державної міграційної служби Діну Пімахову. Ще у 2017 році вона була фігуранткою масштабного розслідування корупційних схем у Міграційній службі.

За даними слідства, у червні 2017 року підозрювана запропонувала організувати оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні громадянину В’єтнаму на рік із можливістю продовження терміну до 3 років. За надання такої послуги посадовиця вимагала та отримала неправомірну вигоду у розмірі 1800 доларів США. Про це інформує пресслужба НАБУ.

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Крім того, як встановило слідство, у серпні 2017 року перша заступниця голови ДМСУ запропонувала громадянину Ірану отримати громадянство України за нібито територіальним походженням, яке мало підтверджуватися неправдивими офіційними документами. Це б дало змогу іноземному громадянину отримали паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон.

У цьому випадку Пімахова просила 30 тисяч доларів.

Обшуки у Пімахової: як відбувалась спецоперація НАБУ у 2017-му

Колишній чиновниці кваліфікують "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою". Санкція цієї статті Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Який скандал спровокувала спецоперація НАБУ в домі Пімахової? У 2017 році Служба безпеки України вручила 3 детективам НАБУ підозри. За версією СБУ, агенти намагалися передати хабаря Діні Пімаховій.



Натомість у НАБУ заявили, що Генпрокуратура України та Служба безпеки України незаконно втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро, спрямовану на виявлення учасників організованого злочинного угруповання у Державній міграційній службі України. Згодом провадження проти детективів НАБУ у цій справі були закриті прокурором.