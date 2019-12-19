НАБУ объявило подозрение чиновнице Миграционной службы Пимаховой из-за взяточничества

Речь идет о бывшей заместительнице председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой. Еще в 2017 году она была фигуранткой масштабного расследования коррупционных схем в Миграционной службе.

По данным следствия, в июне 2017 года подозреваемая предложила организовать оформление вида на жительство в Украине гражданину Вьетнама на год с возможностью продления срока до 3 лет. За предоставление такой услуги чиновница требовала и получила неправомерную выгоду в размере 1800 долларов США. Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

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Кроме того, как установило следствие, в августе 2017 года первый заместитель председателя ГТСУ предложила гражданину Ирана получить гражданство Украины за якобы территориальное происхождение, которое должно подтверждаться ложными официальными документами. Это бы позволило иностранному гражданину получить паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу.

В этом случае Пимахова просила 30 тысяч долларов.

Обыски у Пимаховой: как происходила спецоперация НАБУ в 2017-м

Бывший чиновнице квалифицируют "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Санкция этой статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Какой скандал спровоцировала спецоперация НАБУ в доме Пимаховой?

В 2017 году Служба безопасности Украины вручила 3 детективам НАБУ подозрения. По версии СБУ, агенты пытались передать взятки Дине Пимаховой.



Зато в НАБУ заявили, что Генпрокуратура Украины и Служба безопасности Украины незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе Украины. Впоследствии производства против детективов НАБУ по этому делу были закрыты прокурором.