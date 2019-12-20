Официально: директора НАБУ Сытника внесли в реестр коррупционеров

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник теперь, с 19 декабря, – в перечне лиц, совершивших коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение.

Как показывает Единый государственный реестр НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции), поводом для внесения Артема Сытника в этот реестр стало "нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков".

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Согласно решению суда, на директора НАБУ наложено административное взыскание – штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (это 3 тысячи 400 гривен) с конфискацией подарков в доход государства.



Выписка из реестра коррупционеров НАЗК

Какое коррупционное действие совершил Сытник

Претензии к директору НАБУ возникли, когда стало известно о его отдыхе в элитном коттеджном отеле в Ровенской области.

Причем оплачивал отдых Сытника не сам Сытник, а Николай Надейка – именно этот человек рассказал все прокуратуре.

Сытник в период с 2017 по 2019 год отдыхад в Ровенской 5 раз и за каждый раз платили в среднем по 100 тысяч гривен , как утверждал Надейка.

Впрочем, правоохранители после расследования установили, что речь идет о суммах в 10 и 15 тысяч гривен. По этим сумм и составили в отношении Артема Сытника два административных протокола.

К сожалению для директора НАБУ, он не задекларировал эти подарки, хотя, по закону, обязан был это сделать.

Какие последствия предусмотрены законом для Сытника

Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ виновным в коррупционном правонарушении, поскольку стоимость отдыха превышала установленные законом ограничения относительно получения подарков.



Сытник должен был уплатить 3 тысячи 400 гривен штрафа и не имел бы права занимать должность директора НАБУ после внесения в реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения.



Вступления решения суда в законную силу отсрочили до рассмотрения апелляции, однако апелляцию чиновник проиграл.