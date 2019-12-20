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      Официально: директора НАБУ Сытника внесли в реестр коррупционеров

      13 Читати новину українською
      Артем Сытник – глава НАБУ / img.pravda.com

      Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник теперь, с 19 декабря, – в перечне лиц, совершивших коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение.

      Как показывает Единый государственный реестр НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции), поводом для внесения Артема Сытника в этот реестр стало "нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков".

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      Согласно решению суда, на директора НАБУ наложено административное взыскание – штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (это 3 тысячи 400 гривен) с конфискацией подарков в доход государства.

      НАЗК
      Выписка из реестра коррупционеров НАЗК

      Какое коррупционное действие совершил Сытник

      • Претензии к директору НАБУ возникли, когда стало известно о его отдыхе в элитном коттеджном отеле в Ровенской области.
      • Причем оплачивал отдых Сытника не сам Сытник, а Николай Надейка – именно этот человек рассказал все прокуратуре.
      • Сытник в период с 2017 по 2019 год отдыхад в Ровенской 5 раз и за каждый раз платили в среднем по 100 тысяч гривен, как утверждал Надейка.
      • Впрочем, правоохранители после расследования установили, что речь идет о суммах в 10 и 15 тысяч гривен. По этим сумм и составили в отношении Артема Сытника два административных протокола.
      • К сожалению для директора НАБУ, он не задекларировал эти подарки, хотя, по закону, обязан был это сделать.

      Какие последствия предусмотрены законом для Сытника

      Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ виновным в коррупционном правонарушении, поскольку стоимость отдыха превышала установленные законом ограничения относительно получения подарков.

      Сытник должен был уплатить 3 тысячи 400 гривен штрафа и не имел бы права занимать должность директора НАБУ после внесения в реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

      Вступления решения суда в законную силу отсрочили до рассмотрения апелляции, однако апелляцию чиновник проиграл.

      Напомним, 16 апреля 2015 стало известно, что Артем Сытник возглавит НАБУ – Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое только создавали.

      Опровергли распространенный миф о глистах
      19 декабря
      785
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коррупция НАПК НАБУ Артем Сытник Новости Украины
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