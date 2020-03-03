Нет оснований для увольнения Сытника, – председатель Антикоррупционного комитета

В антикоррупционном комитете 3 марта 2020 года рассмотрели постановление об увольнении директора НАБУ Артема Сытника. Во время заседания депутаты не смогли принять ни одного решения, поскольку поспорили относительно того, являются ли законными основания для отстранения от должности чиновника.

В частности, решение по Артему Сытнику должен вынести регламентный комитет, который определили профильным в этом вопросе. Об этом сообщила журналистка 24 канала.

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По действующему законодательству уволить Сытника с должности можно только, если есть привлечения к уголовной, а не административной ответственности. На этом настаивала председатель Антикоррупционного комитета ВРУ Анастасия Красносельская.

Она отметила, что для обвинительного приговора, который означает привлечение Сытника к уголовной ответственности, есть такие основания, как неуплата алиментов, потеря гражданства, отрицательное заключение аудита Антикоррупционного бюро. Однако добавила, что сейчас ничего из этого нет.

Я понимаю политическую позицию коллег, которые хотели в публичной плоскости отреагировать на вопрос привлечения к административной ответственности господина Сытника. Но закон о Антикоррупционном бюро, из которого мы должны исходить, не предусматривает такого основания об увольнении,

– прокомментировала председатель Антикоррупционного комитета ВРУ.

Некоторые члены фракции "Слуга народа" все хотели рекомендовать проголосовать за увольнение Сытника, вместо того, чтобы суд уже потом решал, было ли это решение законным.

За то, чтобы признать постановление об увольнении главы НАБУ незаконным, проголосовали лишь 5 человек, остальные – воздержались.

Что известно о вероятном увольнении Сытника?• 7 февраля 2020 года в Верховную Раду внесли постановление об увольнении Сытника. Для этого народные депутаты собрали необходимые подписи.

• Причиной стало то, что суд признал Сытника виновным в коррупции и оштрафовал его. Поэтому Сытник попал в реестр коррупционеров и по закону не должен занимать свой пост.

• Судебный приговор директор НАБУ получил за то, что несколько раз за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское – Сарны" в Ровенской области.

• Общая сумма всех отдыхов Сытника составила не менее 500 тысяч гривен. Заметим, что подобного рода подарки следует вносить в декларацию, чего Сытник не сделал.

• ГБР также проверяет возможную причастность Сытника к сокрытию коррупционных схем в Укроборонпроме.

Также на заседании антикоррупционного комитета рассмотрели законопроект, который меняет перечень оснований, по которым можно уволить главу НАБУ. Согласно ему, чиновника можно сменить и по решению суда о привлечении к административной ответственности по антикоррупционным преступлениям.

Председатель Антикоррупционного комитета ВРУ отметила, что даже если этот законопроект примут, Сытника нельзя будет уволить, ведь закон не имеет обратной силы.