Некоторые министры засиделись, – нардепы от "Слуги народа" раскрыли детали заседания фракции

Народные депутаты от "Слуги народа" в комментарии 24 каналу рассказали, какие вопросы будут обсуждаться на встрече с коллегами по президентской фракции. Также нардепы убеждены, что кадровые изменения в Кабинете Министров назрели давно.

В частности нардеп Никита Потураев заявил, что к отдельным министрам у депутатов есть серьезные претензии. Он отметил, что недоволен работой директора НАБУ Артема Сытника. Потураев сетует на отсутствие результатов в работе антикоррупционного органа.

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Надо всей фракции собраться и пройтись по всей работе правительства, правоохранительных органов, сверить часы. Если есть объективные причины, почему нет результатов расследований коррупционных дел, объясните это обществу,

– подчеркнул нардеп.

Потураев также отметил, что такие же претензии существуют к офису генпрокурора, несмотря на его личные хорошие отношения с Русланом Рябошапкой.

В то же время нардеп "Слуги народа" Жан Беленюк заявил, что Владимир Зеленский таки приедет на заседание фракции.

Николай Тищенко сказал, что изменения в Кабинете Министров должны состояться, поскольку некоторые из них засиделись в своих креслах. Однако он отказался называть конкретные фамилии.

Когда состоится заседание "Слуги народа" и кто примет в нем участие

Фракция "Слуга народа" собирается на заседание. Нардепы будут обсуждать вопросы, которые вынесут во время внеочередного заседания Верховной Рады.

Сначала заседание планировали провести утром 3 марта. Однако впоследствии заместитель председателя фракции Евгения Кравчук сообщила, что его перенесли на вечер, 19:00.

Заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти и нардеп "Слуги народа" Александр Качура рассказал, что на вечернее заседание фракции приглашены директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Также должен прийти президент Владимир Зеленский и представители Офиса Президента.

Что известно о кадровых изменениях в Кабмине

Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта. Среди основных вопросов – Кабинет Министров Украины и правоохранительные органы. Ранее ряд СМИ и политиков сообщили о том, что премьер Алексей Гончарук вскоре может покинуть свою должность. Сам Гончарук опровергает свою отставку.

Вместе с тем, по данным нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, должность премьер-министра получит Денис Шмыгаль.

Дубинский добавил, что многие вакансии в обновленном кабинете министров остаются вакантными. Кроме того, Зеленский сегодня на заседании фракции "Слуга народа" объявит фамилии новых людей на такие должности:

министра финансов – им станет Игорь Уманский.

министра здравоохранения;

министра по делам ветеранов;

министра развития общин и территорий;

министра аграрной политики;

министра энергетики и угольной промышленности.

также СМИ сообщали о возможной отставке главы МИД Украины Вадима Пристайко и назначении на его должность Дмитрия Кулебы.

В отставку может уйти глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

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