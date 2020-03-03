Некоторые министры засиделись, – нардепы от "Слуги народа" раскрыли детали заседания фракции
Народные депутаты от "Слуги народа" в комментарии 24 каналу рассказали, какие вопросы будут обсуждаться на встрече с коллегами по президентской фракции. Также нардепы убеждены, что кадровые изменения в Кабинете Министров назрели давно.
В частности нардеп Никита Потураев заявил, что к отдельным министрам у депутатов есть серьезные претензии. Он отметил, что недоволен работой директора НАБУ Артема Сытника. Потураев сетует на отсутствие результатов в работе антикоррупционного органа.
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Надо всей фракции собраться и пройтись по всей работе правительства, правоохранительных органов, сверить часы. Если есть объективные причины, почему нет результатов расследований коррупционных дел, объясните это обществу,
– подчеркнул нардеп.
Потураев также отметил, что такие же претензии существуют к офису генпрокурора, несмотря на его личные хорошие отношения с Русланом Рябошапкой.
В то же время нардеп "Слуги народа" Жан Беленюк заявил, что Владимир Зеленский таки приедет на заседание фракции.
Николай Тищенко сказал, что изменения в Кабинете Министров должны состояться, поскольку некоторые из них засиделись в своих креслах. Однако он отказался называть конкретные фамилии.
Когда состоится заседание "Слуги народа" и кто примет в нем участие
Фракция "Слуга народа" собирается на заседание. Нардепы будут обсуждать вопросы, которые вынесут во время внеочередного заседания Верховной Рады.
Сначала заседание планировали провести утром 3 марта. Однако впоследствии заместитель председателя фракции Евгения Кравчук сообщила, что его перенесли на вечер, 19:00.
Заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти и нардеп "Слуги народа" Александр Качура рассказал, что на вечернее заседание фракции приглашены директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Также должен прийти президент Владимир Зеленский и представители Офиса Президента.
Что известно о кадровых изменениях в Кабмине
Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта. Среди основных вопросов – Кабинет Министров Украины и правоохранительные органы. Ранее ряд СМИ и политиков сообщили о том, что премьер Алексей Гончарук вскоре может покинуть свою должность. Сам Гончарук опровергает свою отставку.
Вместе с тем, по данным нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, должность премьер-министра получит Денис Шмыгаль.
Дубинский добавил, что многие вакансии в обновленном кабинете министров остаются вакантными. Кроме того, Зеленский сегодня на заседании фракции "Слуга народа" объявит фамилии новых людей на такие должности:
- министра финансов – им станет Игорь Уманский.
- министра здравоохранения;
- министра по делам ветеранов;
- министра развития общин и территорий;
- министра аграрной политики;
- министра энергетики и угольной промышленности.
- также СМИ сообщали о возможной отставке главы МИД Украины Вадима Пристайко и назначении на его должность Дмитрия Кулебы.
В отставку может уйти глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.
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