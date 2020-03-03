Деякі міністри засиділись, – нардепи від "Слуги народу" розкрили деталі засідання фракції

Народні депутати від "Слуги народу" у коментарі 24 каналу розповіли, які питання обговорюватимуть на зустрічі із колегами по президентській фракції. Також нардепи переконані, що кадрові зміни у Кабінеті Міністрів назріли давно.

Зокрема нардеп Микита Потураєв заявив, що до окремих міністрів у депутатів є серйозні претензії. Він наголосив, що незадоволений роботою директора НАБУ Артема Ситника. Потураєв нарікає на відсутність результатів у роботі антикорупційного органу.

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Треба усій фракції зібратися і пройтися по усій роботі уряду, правоохоронних органів, звірити годинники. Якщо є об'єктивні причини, чому немає результатів щодо розслідувань корупційних справ, поясність це суспільству,

– наголосив нардеп.

Потураєв також зазначив, що такі ж претензії існують до Офісу генпрокурора, незважаючи на його особисті добрі стосунки з Русланом Рябошапкою.

Водночас нардеп "Слуги народу" Жан Беленюк заявив, що Володимир Зеленський таки приїде на засідання фракції.

Микола Тищенко сказав, що зміни у Кабінеті Міністрів повинні відбутися, оскільки деякі з них засиділися у своїх кріслах. Однак він відмовився називати конкретні прізвища.

Коли відбудеться засідання "Слуги народу" і хто візьме у ньому участь

Фракція "Слуга народу" збирається на засідання. Нардепи обговорюватимуть питання, які винесуть під час позачергового засідання Верховної Ради.

Спочатку засідання планували провести вранці 3 березня. Проте згодом заступниця голови фракції Євгенія Кравчук повідомила, що його перенесли на вечір о 19:00.

Заступник голови комітету з питань організації державної влади та нардеп "Слуги народу" Олександр Качура розповів, що на вечірнє засідання фракції запрошені директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник і генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Також має прийти президент Володимир Зеленський і представники Офісу Президента.

Що відомо про кадрові зміни у Кабміні

Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Ради на 4 березня. Серед основних питань – Кабінет Міністрів України та правоохоронні органи. Раніше низка ЗМІ і політиків повідомила про те, що прем’єр Олексій Гончарук невдовзі може покинути свою посаду. Сам Гончарук спростовує свою відставку.

Водночас за даними нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, посаду прем'єр-міністра отримає Денис Шмигаль.

Дубінський додав, що багато вакансій в оновленому Кабінеті міністрів залишаються вакантними. Окрім того, Зеленський сьогодні на засіданні фракції "Слуга народу" оголосить прізвища нових людей на такі посади:

міністра фінансів – ним стане Ігор Уманський.

міністра охорони здоров'я;

міністра у справах ветеранів;

міністра розвитку громад та територій;

міністра аграрної політики;

міністра енергетики та вугільної промисловості.

також ЗМІ повідомляли про можливу відставку глави МЗС України Вадима Пристайка і призначення на його посаду Дмитра Кулеби.

У відставку також може піти очільник Державної митної служби Максим Нефьодов.

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