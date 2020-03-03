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      Деякі міністри засиділись, – нардепи від "Слуги народу" розкрили деталі засідання фракції

      - Читать новость на русском
      Микита Потураєв / sluganarodu.official

      Народні депутати від "Слуги народу" у коментарі 24 каналу розповіли, які питання обговорюватимуть на зустрічі із колегами по президентській фракції. Також нардепи переконані, що кадрові зміни у Кабінеті Міністрів назріли давно.

      Зокрема нардеп Микита Потураєв заявив, що до окремих міністрів у депутатів є серйозні претензії. Він наголосив, що незадоволений роботою директора НАБУ Артема Ситника. Потураєв нарікає на відсутність результатів у роботі антикорупційного органу.

      До теми: "Слуга народу" збереться перед позачерговою сесією Ради: обіцяють звільнення і призначення

      Треба усій фракції зібратися і пройтися по усій роботі уряду, правоохоронних органів, звірити годинники. Якщо є об'єктивні причини, чому немає результатів щодо розслідувань корупційних справ, поясність це суспільству,
      – наголосив нардеп.

      Потураєв також зазначив, що такі ж претензії існують до Офісу генпрокурора, незважаючи на його особисті добрі стосунки з Русланом Рябошапкою.

      Водночас нардеп "Слуги народу" Жан Беленюк заявив, що Володимир Зеленський таки приїде на засідання фракції.

      Микола Тищенко сказав, що зміни у Кабінеті Міністрів повинні відбутися, оскільки деякі з них засиділися у своїх кріслах. Однак він відмовився називати конкретні прізвища. 

      Коли відбудеться засідання "Слуги народу" і хто візьме у ньому участь

      Фракція "Слуга народу" збирається на засідання. Нардепи обговорюватимуть питання, які винесуть під час позачергового засідання Верховної Ради.

      Спочатку засідання планували провести вранці 3 березня. Проте згодом заступниця голови фракції Євгенія Кравчук повідомила, що його перенесли на вечір о 19:00

      Заступник голови комітету з питань організації державної влади та нардеп "Слуги народу" Олександр Качура розповів, що на вечірнє засідання фракції запрошені директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник і генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Також має прийти президент Володимир Зеленський і представники Офісу Президента.

      Що відомо про кадрові зміни у Кабміні

      Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Ради на 4 березня. Серед основних питань – Кабінет Міністрів України та правоохоронні органи. Раніше низка ЗМІ і політиків повідомила про те, що прем’єр Олексій Гончарук невдовзі може покинути свою посаду. Сам Гончарук спростовує свою відставку.

      Водночас за даними нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, посаду прем'єр-міністра отримає Денис Шмигаль.

      Дубінський додав, що багато вакансій в оновленому Кабінеті міністрів залишаються вакантними. Окрім того, Зеленський сьогодні на засіданні фракції "Слуга народу" оголосить прізвища нових людей на такі посади:

      • міністра фінансів – ним стане Ігор Уманський.
      • міністра охорони здоров'я;
      • міністра у справах ветеранів;
      • міністра розвитку громад та територій;
      • міністра аграрної політики;
      • міністра енергетики та вугільної промисловості.
      • також ЗМІ повідомляли про можливу відставку глави МЗС України Вадима Пристайка і призначення на його посаду Дмитра Кулеби.

      У відставку також може піти очільник Державної митної служби Максим Нефьодов.

      Актуально: Офіс Президента роздав "слугам народу" документ-підказку з претензіями до Кабміну, – ЗМІ

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      Автор: Андрій Костюк, Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Офіс генпрокурора Верховна Рада Відставка Гончарука Микола Тищенко Жан Беленюк Артем Ситник НАБУ Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Слуга народу
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