Офіс Президента роздав "слугам народу" документ-підказку з претензіями до Кабміну, – ЗМІ

Напередодні позачергового засідання Верховної Ради деякі депутати "Слуги народу" отримали документ від Офісу Президента. Він містить підказки з аргументами для нардепів щодо претензій до Кабміну і керівників силових відомств.

Документ з ОПУ отримало видання "Новое Время". У ньому мовиться, що зараз уряду необхідне "потрійне перезавантаження": політичне, структурне і кадрове.

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У матеріалі зазначено про досягнення уряду, але й наголошується на провальній політиці щодо промислового виробництва, спаду експорту через стійку ревальвацію гривні, низькі обсяги бюджетних надходжень.

Кабмін декларував людиноцентричність своєї програми. Але сьогодні це, на жаль, залишається декларацією,

– зазначено у документі.

Кабмін звинувачують у:

відсутності чіткої стратегії, як зупинити падіння промисловості;

не запрацював належним чином механізм підтримки інвесторів;

серпневе об'єднання міністерств не спрацювало;

цілі галузі залишилися без нагляду держави, бо "у міністрів просто не доходять руки охопити всю різноманітність діяльності свого відомства";

відсутності комунікацій з Верховною Радою і фракцією "Слуга народу".

У документі також мовиться, що керівники центральних органів виконавчої влади та служб не показують належний результат.

"Зокрема, мова йде про митну службу. Купа людей "застрягло" в соціальних ліфтах, і разом з тим, уряд не може знайти керівників і фахівців для роботи в відомствах", – написано у документі.

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Щодо керівників силових відомств депутатам пропонують говорити, що ні Офіс Генпрокурора, ні НАБУ "не діють відповідно до запиту суспільства на справедливість".

На одну посаду людина не призначається назавжди. На будь-якій посаді чесність і порядність має поєднуватися з професіоналізмом і ефективністю. з тими, хто не готовий відповідати цим критеріям – ми будемо прощатися, не чекаючи кінця повноважень,

– наголошують у документі.

Депутатам пропонують сказати, що вони намагалися вирішити питання в робочому порядку, шляхом комунікації і з урядом, і керівництвом правоохоронних органів. Але це не принесло істотних змін.

У нас немає мети відправити когось у відставку просто "щоб відправити". Ми чітко бачимо, де є проблеми і наша мета – ці проблеми вирішити,

– цитує документ видання.

У документі мовиться, що нові політики відрізняються від старих не віком і не місцем отримання освіти, а тим, що не тримаються за посади або мандати.

Ми так само будемо пропонувати суспільству людей, які не крадуть і не брешуть. Але поряд з цим – які мають досвід і навички державного управління,

– підкреслюється в документі.

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Раніше низка ЗМІ повідомила про те, що прем’єр Олексій Гончарук невдовзі може покинути свою посаду. На цьому пості його може замінити політик із досвідом Сергій Тігіпко. Серед інших кандидатів: бізнесмен і урядовець часів Януковича Валерій Хорошковський, теперішній глава МВС Арсен Аваков та директор з розвитку бізнесу Нафтогазу Юрій Вітренко. Сам Гончарук спростовує свою відставку.



Окрім прем’єра Олексія Гончарука, кадрові зміни можуть торкнутися Міністерства закордонних справ, МОЗ, Міністерства соцполітики, Міністерства окупованих територій, а також Офісу Генпрокурора. Також Рада може розглянути питання призначення віцепрем’єра з питань промисловості.

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