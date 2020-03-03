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      Офіс Президента роздав "слугам народу" документ-підказку з претензіями до Кабміну, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      Офіс Президента роздав "слугам народу" документ-підказку / Getty images

      Напередодні позачергового засідання Верховної Ради деякі депутати "Слуги народу" отримали документ від Офісу Президента. Він містить підказки з аргументами для нардепів щодо претензій до Кабміну і керівників силових відомств.

      Документ з ОПУ отримало видання "Новое Время". У ньому мовиться, що зараз уряду необхідне "потрійне перезавантаження": політичне, структурне і кадрове.

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      У матеріалі зазначено про досягнення уряду, але й наголошується на провальній політиці щодо промислового виробництва, спаду експорту через стійку ревальвацію гривні, низькі обсяги бюджетних надходжень.

      Кабмін декларував людиноцентричність своєї програми. Але сьогодні це, на жаль, залишається декларацією,
      – зазначено у документі.

      Кабмін звинувачують у:

      • відсутності чіткої стратегії, як зупинити падіння промисловості;
      • не запрацював належним чином механізм підтримки інвесторів;
      • серпневе об'єднання міністерств не спрацювало;
      • цілі галузі залишилися без нагляду держави, бо "у міністрів просто не доходять руки охопити всю різноманітність діяльності свого відомства";
      • відсутності комунікацій з Верховною Радою і фракцією "Слуга народу".

      У документі також мовиться, що керівники центральних органів виконавчої влади та служб не показують належний результат.

      "Зокрема, мова йде про митну службу. Купа людей "застрягло" в соціальних ліфтах, і разом з тим, уряд не може знайти керівників і фахівців для роботи в відомствах", – написано у документі.

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      Щодо керівників силових відомств депутатам пропонують говорити, що ні Офіс Генпрокурора, ні НАБУ "не діють відповідно до запиту суспільства на справедливість".

      На одну посаду людина не призначається назавжди. На будь-якій посаді чесність і порядність має поєднуватися з професіоналізмом і ефективністю. з тими, хто не готовий відповідати цим критеріям – ми будемо прощатися, не чекаючи кінця повноважень,
      – наголошують у документі.

      Депутатам пропонують сказати, що вони намагалися вирішити питання в робочому порядку, шляхом комунікації і з урядом, і керівництвом правоохоронних органів. Але це не принесло істотних змін.

      У нас немає мети відправити когось у відставку просто "щоб відправити". Ми чітко бачимо, де є проблеми і наша мета – ці проблеми вирішити,
      – цитує документ видання.

      У документі мовиться, що нові політики відрізняються від старих не віком і не місцем отримання освіти, а тим, що не тримаються за посади або мандати.

      Ми так само будемо пропонувати суспільству людей, які не крадуть і не брешуть. Але поряд з цим – які мають досвід і навички державного управління,
      – підкреслюється в документі.

      Що відомо про можливі кадрові зміни у Кабміні?Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Ради на 4 березня. Серед основних питань – Кабінет Міністрів України та правоохоронні органи.

      Раніше низка ЗМІ повідомила про те, що прем’єр Олексій Гончарук невдовзі може покинути свою посаду. На цьому пості його може замінити політик із досвідом Сергій Тігіпко. Серед інших кандидатів: бізнесмен і урядовець часів Януковича Валерій Хорошковський, теперішній глава МВС Арсен Аваков та директор з розвитку бізнесу Нафтогазу Юрій Вітренко. Сам Гончарук спростовує свою відставку.

      Окрім прем’єра Олексія Гончарука, кадрові зміни можуть торкнутися Міністерства закордонних справ, МОЗ, Міністерства соцполітики, Міністерства окупованих територій, а також Офісу Генпрокурора. Також Рада може розглянути питання призначення віцепрем’єра з питань промисловості.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Міністерство внутрішніх справ Верховна Рада Слуга народу Офіс Президента Кабінет Міністрів України
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