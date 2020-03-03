Нових облич недостатньо, в уряді потрібні люди з досвідом, – Корнієнко
До нового чи оновленого Кабміну потрібно долучити не просто "нові обличчя", а людей з досвідом. Причому це повинен бути не досвід у корупції чи політичних інтригах, а досвід у сфері управління – державного або бізнесового.
Про це говорив голова партії "Слуга народу" та народний депутат Олександр Корнієнко 2 березня в ефірі "Свободи слова".
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Чи потрібні в Кабміні "нові обличчя"
Корнієнко прокоментував залучення "нових облич" до роботи в Кабінеті Міністрів Україні.
Ми не відмовляємось від цієї філософії. Ми говоримо про те, що просто бути новим виявилося недостатньо. Треба бути новим і досвідченим у чомусь,
– наголосив депутат.
І додав, що головне питання тут – "у чому бути досвідченим?"
Яких людей тепер планують залучити до уряду
"Досвідченим бути в корупції – погано. Бувають випадки, коли "новий" – це "новий корупціонер". Бути новим і досвідченим в політичних інтригах? Бути новим, щоб по-новому ошукати виборців? Це все не те, чого ми очікуємо в новому або в оновленому уряді", – пояснив глава партії "Слуга народу".
Ми очікуємо людей, які є новими по духу. Можливо, з досвідом управлінським у сфері державної влади або у сфері бізнесу, управління великими компаніями,
– пояснив Олександр Корнієнко.
Як вдалий приклад якісної роботи глава СН навів Дениса Шмигаля, який раніше працював в Івано-Франківській ОДА, а потім показав за короткий термін якісну роботу на посаді віцепрем'єра з розвитку громад і територій.
Чи правильним є курс влади й "Слуги народу"
За словами Корнієнка, рівень довіри до президента Зеленського й далі високий. А отже, є й довіра до курсу глави держави та "Слуги народу". Однак є питання до конкретних дій.
Люди не відчули це у своїй кишені, на своєму подвір'ї, не відчули у покращенні медичної інфраструктури, наприклад. У нас гарно промальовані цілі, стратегія, куди ми крокуємо, але в деяких сферах панує певний безлад,
– вважає політик.
При цьому Корнієнко згадав про ситуацію з платіжками (люди були невдоволені запровадженням окремої платіжки за транспортування газу), а також про відсутність в уряді людини, відповідальної за промислову політику.
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Додамо, що кадрові "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні й зміцнення правопорядку" планують обговорити на позачерговому засіданні ВРУ 4 березня. Скликають його за ініціативою президента Зеленського.
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