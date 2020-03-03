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      Новых лиц недостаточно, в правительстве нужны люди с опытом, – Корниенко

      - Читати новину українською

      В новый или обновленный Кабмин нужно включить не просто "новые лиц"», а людей с опытом. Причем это должен быть не опыт в коррупции или политических интригах, а опыт в сфере управления – государственного или бизнесового.

      Об этом говорил председатель партии "Слуга народа" и народный депутат Александр Корниенко 2 марта в эфире "Свободы слова". 

      Обратите внимание: Зеленский придет на внеочередное заседание Рады: какие вопросы будут рассматривать

      Нужны ли в Кабмине "новые лица"

      Корниенко прокомментировал привлечение "новых лиц" к работе в Кабинете Министров Украины.

      Мы не отказываемся от этой философии. Мы говорим о том, что просто быть новым оказалось недостаточно. Надо быть новым и опытным в чем-то,
      – подчеркнул депутат. 

      И добавил, что главный вопрос здесь – "в чем быть опытным?"

      Каких людей теперь планируют привлечь в правительство

      "Опытным быть в коррупции – плохо. Бывают случаи, когда "новый" – это "новый коррупционер". Быть новым и опытным в политических интригах? Быть новым, чтобы по-новому обмануть избирателей? Это все не то, чего мы ожидаем в новом или в обновленном правительстве", – пояснил глава партии" Слуга народа ".

      Мы ожидаем людей, которые являются новыми по духу. Возможно, с опытом управленческим в сфере государственной власти или в сфере бизнеса, управления большими компаниями,
      – пояснил Александр Корниенко. 

      Как удачный пример качественной работы глава СН привел Дениса Шмыгаля, ранее работавшего в Ивано-Франковской ОГА: он показал за короткий срок качественную работу в должности вице-премьера по развитию общин и территорий. 

      Правильный ли курс власти и "Слуги народа"

      По словам Корниенко, уровень доверия к президенту Зеленского и дальше высок. А значит, есть и доверие к курсу главы государства и "Слуги народа". Однако есть вопросы к конкретным действиям. 

      Люди не почувствовали это в своем кармане, на своем дворе, не почувствовали в улучшении медицинской инфраструктуры, например. У нас хорошо прорисованы цели, стратегия, куда мы идем, но в некоторых сферах царит определенный беспорядок,
      – считает политик. 

      При этом Корниенко вспомнил о ситуации с платежами (люди были недовольны введением отдельной платежки за транспортировку газа), а также об отсутствии в правительстве человека, ответственного за промышленную политику.

      Читайте также: Кадровые изменения в правительстве: эксперт объяснил, каких рисков следует избежать Зеленскому

      Добавим, что кадровые "вопросы о Кабинете Министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка" планируют обсудить на внеочередном заседании ВРУ 4 марта. Созывают его по инициативе президента Зеленского. 

      Группа Little Big будет представлять Россию на Евровидении-2020
      2 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Верховная Рада Слуга народа Александр Корниенко Новости Украины Новости политики
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