Новых лиц недостаточно, в правительстве нужны люди с опытом, – Корниенко
В новый или обновленный Кабмин нужно включить не просто "новые лиц"», а людей с опытом. Причем это должен быть не опыт в коррупции или политических интригах, а опыт в сфере управления – государственного или бизнесового.
Об этом говорил председатель партии "Слуга народа" и народный депутат Александр Корниенко 2 марта в эфире "Свободы слова".
Обратите внимание: Зеленский придет на внеочередное заседание Рады: какие вопросы будут рассматривать
Нужны ли в Кабмине "новые лица"
Корниенко прокомментировал привлечение "новых лиц" к работе в Кабинете Министров Украины.
Мы не отказываемся от этой философии. Мы говорим о том, что просто быть новым оказалось недостаточно. Надо быть новым и опытным в чем-то,
– подчеркнул депутат.
И добавил, что главный вопрос здесь – "в чем быть опытным?"
Каких людей теперь планируют привлечь в правительство
"Опытным быть в коррупции – плохо. Бывают случаи, когда "новый" – это "новый коррупционер". Быть новым и опытным в политических интригах? Быть новым, чтобы по-новому обмануть избирателей? Это все не то, чего мы ожидаем в новом или в обновленном правительстве", – пояснил глава партии" Слуга народа ".
Мы ожидаем людей, которые являются новыми по духу. Возможно, с опытом управленческим в сфере государственной власти или в сфере бизнеса, управления большими компаниями,
– пояснил Александр Корниенко.
Как удачный пример качественной работы глава СН привел Дениса Шмыгаля, ранее работавшего в Ивано-Франковской ОГА: он показал за короткий срок качественную работу в должности вице-премьера по развитию общин и территорий.
Правильный ли курс власти и "Слуги народа"
По словам Корниенко, уровень доверия к президенту Зеленского и дальше высок. А значит, есть и доверие к курсу главы государства и "Слуги народа". Однако есть вопросы к конкретным действиям.
Люди не почувствовали это в своем кармане, на своем дворе, не почувствовали в улучшении медицинской инфраструктуры, например. У нас хорошо прорисованы цели, стратегия, куда мы идем, но в некоторых сферах царит определенный беспорядок,
– считает политик.
При этом Корниенко вспомнил о ситуации с платежами (люди были недовольны введением отдельной платежки за транспортировку газа), а также об отсутствии в правительстве человека, ответственного за промышленную политику.
Читайте также: Кадровые изменения в правительстве: эксперт объяснил, каких рисков следует избежать Зеленскому
Добавим, что кадровые "вопросы о Кабинете Министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка" планируют обсудить на внеочередном заседании ВРУ 4 марта. Созывают его по инициативе президента Зеленского.
Выбор редакции
-
Весна пришла, время отвечать, – Стефанчук об отчете силовиков и обещанных "весенних посадках"сегодня , 01:22
-
Зеленский придет на внеочередное заседание Рады: какие вопросы будут рассматривать нардепы2 марта , 23:07
-
Главные новости 2 марта: уходит ли Гончарук с должности премьера, самая низкая платежка за газ2 марта , 22:41