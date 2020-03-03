Новых лиц недостаточно, в правительстве нужны люди с опытом, – Корниенко

В новый или обновленный Кабмин нужно включить не просто "новые лиц"», а людей с опытом. Причем это должен быть не опыт в коррупции или политических интригах, а опыт в сфере управления – государственного или бизнесового.

Об этом говорил председатель партии "Слуга народа" и народный депутат Александр Корниенко 2 марта в эфире " Свободы слова ".

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Нужны ли в Кабмине "новые лица"

Корниенко прокомментировал привлечение "новых лиц" к работе в Кабинете Министров Украины.

Мы не отказываемся от этой философии. Мы говорим о том, что просто быть новым оказалось недостаточно. Надо быть новым и опытным в чем-то,

– подчеркнул депутат.

И добавил, что главный вопрос здесь – "в чем быть опытным?"

Каких людей теперь планируют привлечь в правительство

"Опытным быть в коррупции – плохо. Бывают случаи, когда "новый" – это "новый коррупционер". Быть новым и опытным в политических интригах? Быть новым, чтобы по-новому обмануть избирателей? Это все не то, чего мы ожидаем в новом или в обновленном правительстве", – пояснил глава партии" Слуга народа ".

Мы ожидаем людей, которые являются новыми по духу. Возможно, с опытом управленческим в сфере государственной власти или в сфере бизнеса, управления большими компаниями,

– пояснил Александр Корниенко.

Как удачный пример качественной работы глава СН привел Дениса Шмыгаля, ранее работавшего в Ивано-Франковской ОГА: он показал за короткий срок качественную работу в должности вице-премьера по развитию общин и территорий.

Правильный ли курс власти и "Слуги народа"

По словам Корниенко, уровень доверия к президенту Зеленского и дальше высок. А значит, есть и доверие к курсу главы государства и "Слуги народа". Однако есть вопросы к конкретным действиям.

Люди не почувствовали это в своем кармане, на своем дворе, не почувствовали в улучшении медицинской инфраструктуры, например. У нас хорошо прорисованы цели, стратегия, куда мы идем, но в некоторых сферах царит определенный беспорядок,

– считает политик.

При этом Корниенко вспомнил о ситуации с платежами (люди были недовольны введением отдельной платежки за транспортировку газа), а также об отсутствии в правительстве человека, ответственного за промышленную политику.

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