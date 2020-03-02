Кадровые изменения в правительстве: эксперт объяснил, каких рисков следует избежать Зеленскому

Отставка премьера Гончарука пока будет рассматриваться, как крайняя мера. Это возможно при одном важном условии, чтобы не было рисков для Зеленского. Идет изменение кадровой концепции.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Петр Олещук.

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Отставку Гончарука отвергать нельзя. Но его увольнение возможно при наличии и стопроцентно согласованной новой кандидатуры главы правительства. Пока трудно говорить о такой кандидатуре,

– считает Петр Олещук.

Как отмечает эксперт, отставка Гончарука будет означать отставку всего Кабмина. То есть надо назначать новое правительство. А это голосование за каждую кандидатуру министра отдельно.

Если длительное время не будет формироваться новое правительство, это показатель политической нестабильности. Понятно, что кого-нибуть назначать вместо Гончарука смысла нет. Это должен быть такой человек, который будет пользоваться высоким уровнем доверия со стороны президента Зеленского,

– убежден Олещук.

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По его мнению, отставка Гончарука должна быть в следующем формате: премьер уходит в отставку, Верховная Рада поддерживает ее и сразу утверждает нового главу правительства. Иначе это будет усиление политической нестабильности, что не нужно Зеленскому и его окружению.

В то же время, подчеркивает Олещук, меняются подходы к формированию Кабмина.

"При формировании нынешнего Кабмина в качестве гарантии проведения реформ привлекали новые лица, которые не имели отношения к власти и высоким постам. Сейчас в обществе активно продвигается альтернативная идея: Время экспериментов прошло. Надо привлекать профессионалов", – подчеркивает Олещук.

Политолог отмечает: в СМИ активно начали появляться фамилии таких профессионалов. Тех, кто занимал ранее высокие посты при власти. В частности, Сергея Тигипко, но на данный момент эта информация не подтверждается. Подтверждений и конкретики относительно фамилии, говорит Олещук, сейчас нет.

Что известно об изменении премьер-министра и министров: главное

Украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский может назначить Сергея Тигипко премьер-министром Украины. Среди возможных кандидатов называли Валерия Хорошковского – украинский бизнесмен и политик, был вице-премьером при Януковиче и руководителем СБУ. Министра внутренних дел Авакова и Юрия Витренко.

28 февраля, украинские СМИ сообщили, что премьер Алексей Гончарук повторно написал заявление об отставке. На брифинге 2 марта 2020 года Алексей Гончарук сказал, что заявление об увольнении не писал.

Президент Зеленский созвал внеочередную сессию Верховной Рады 4 марта.

СМИ сообщают о таких возможных кадровых изменениях в Кабмине:

Министерство иностранных дел; Министерство здравоохранения; Министерство социальной политики; Офис прокурора; назначение вице-премьера по вопросам промышленности; Министерство оккупированных территорий – возможно, назначат Алексея Резникова.



Кто потенциально может стать премьером вместо Гончарука / Инфографика 24 канала

Смотрите видео брифинга премьера Алексея Гончарука 2 марта 2020: