Брифинг премьер-министра Гончарука: главные тезисы, видео
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук собрал журналистов на брифинг 2 марта. Во время него премьер прокомментировал слухи о своей отставке, встречу с главой Офиса Президента Андреем Ермаком и возможные кадровые изменения в Кабмине.
Гончарук о своей отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга 2 марта отметил, что не писал никаких заявлений.
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При этом он добавил, что произойдут определенные консультации по его якобы отставке. Скорее всего, это произойдет во время внеочередного заседания Верховной Рады в среду, 4 марта.
Никаких заявлений по состоянию на эту минуту я не писал. Очевидно, что у нас будут об этом (отставке - 24 канал) консультации и с президентом, и с парламентом. На сегодня, я больше ничего комментировать не хочу,
– заявил Гончарук.
Что известно о якобы отставке Гончарука: главное
- 28 февраля, украинские СМИ сообщили, что премьер Алексей Гончарук якобы повторно написал заявление об отставке. Мол, его раздражали постоянные сообщения о поисках замены для него.
- Сам Гончарук подчеркнул, что никаких заявлений не писал и с президентом не говорил. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков добавил, что такое заявление от главы правительства еще не поступало.
- Между тем СМИ выдвигают возможные кандидатуры политиков, которые могли бы заменить Гончарука на должности. Главными претендентами, по мнению СМИ, является Сергей и Валерий Хорошковский. Среди других кандидатур – Арсен Аваков и Юрий Витренко. Последний опроверг слухи, что он в ближайшее время может возглавить Кабмин.
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О встрече с Ермаком
Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что на встрече с главой Офиса Президента Андреем Ермаком политики просто обменялись мнениями и обсудили рабочие вопросы.
Я каждый день с кем-то встречаюсь, разговариваю, даже ужинаю. В этой встрече не было ничего особенного. Мы просто обменялись мнениями относительно того, что происходит, обсудили рабочие вопросы,
– объяснил Гончарук.
Что известно о встрече Гончарука и Ермака?Она состоялась 1 марта в индийском ресторане "Сутра" в Киеве. О встрече политиков сообщил в сети журналист Кристофер Миллер. По его словам, Гончарук и Ермак разговаривали шепотом, поэтому он много не расслышал, "но слышал имя Игоря Коломойского". Впоследствии "Украинская правда" опубликовала видео, на котором видно, как политики покидают ресторан.
Гончарук о возможных отставках министров
Премьер заявил, что во властной команде есть желание "серьезно усилить правительство". Это командное решение, которое, в частности, зависит от президента и депутатов в парламенте.
Каким будет финальное решение – я бы сейчас не хотел комментировать, потому что оно сейчас еще на столе. Говорить о том, кого мы планируем заменить, а кого нет, по-моему, рановато,
– резюмировал премьер.
Обратите внимание! В среду, 4 марта, Совет собирается на внеочередное заседание, на котором, в частности, может рассмотреть изменения глав ряда министерств. В СМИ появилась информация, что кадровые изменения в Кабмине могут задеть Министерство иностранных дел, Министерство здравоохранения, Министерство социальной политики, Министерство оккупированных территорий, кроме того, могут назначить вице-премьера по промышленности.
Смотрите онлайн брифинг премьера Алексея Гончарука 2 марта 2020: