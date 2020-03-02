Брифинг премьер-министра Гончарука: главные тезисы, видео

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук собрал журналистов на брифинг 2 марта. Во время него премьер прокомментировал слухи о своей отставке, встречу с главой Офиса Президента Андреем Ермаком и возможные кадровые изменения в Кабмине.

Гончарук о своей отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга 2 марта отметил, что не писал никаких заявлений.

Важно: Кандидатура Тигипко: эксперт оценил шансы политика стать новым премьером Украины

При этом он добавил, что произойдут определенные консультации по его якобы отставке. Скорее всего, это произойдет во время внеочередного заседания Верховной Рады в среду, 4 марта.

Никаких заявлений по состоянию на эту минуту я не писал. Очевидно, что у нас будут об этом (отставке - 24 канал) консультации и с президентом, и с парламентом. На сегодня, я больше ничего комментировать не хочу,

– заявил Гончарук.

Что известно о якобы отставке Гончарука: главное

28 февраля, украинские СМИ сообщили, что премьер Алексей Гончарук якобы повторно написал заявление об отставке. Мол, его раздражали постоянные сообщения о поисках замены для него.

Сам Гончарук подчеркнул, что никаких заявлений не писал и с президентом не говорил. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков добавил, что такое заявление от главы правительства еще не поступало.

Между тем СМИ выдвигают возможные кандидатуры политиков, которые могли бы заменить Гончарука на должности. Главными претендентами, по мнению СМИ, является Сергей и Валерий Хорошковский. Среди других кандидатур – Арсен Аваков и Юрий Витренко. Последний опроверг слухи, что он в ближайшее время может возглавить Кабмин.



Кто потенциально может стать премьером вместо Гончарука / Инфографика 24 канала

О встрече с Ермаком

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что на встрече с главой Офиса Президента Андреем Ермаком политики просто обменялись мнениями и обсудили рабочие вопросы.

Я каждый день с кем-то встречаюсь, разговариваю, даже ужинаю. В этой встрече не было ничего особенного. Мы просто обменялись мнениями относительно того, что происходит, обсудили рабочие вопросы,

– объяснил Гончарук.

Что известно о встрече Гончарука и Ермака?Она состоялась 1 марта в индийском ресторане "Сутра" в Киеве. О встрече политиков сообщил в сети журналист Кристофер Миллер. По его словам, Гончарук и Ермак разговаривали шепотом, поэтому он много не расслышал, "но слышал имя Игоря Коломойского". Впоследствии "Украинская правда" опубликовала видео, на котором видно, как политики покидают ресторан.

Гончарук о возможных отставках министров

Премьер заявил, что во властной команде есть желание "серьезно усилить правительство". Это командное решение, которое, в частности, зависит от президента и депутатов в парламенте.

Каким будет финальное решение – я бы сейчас не хотел комментировать, потому что оно сейчас еще на столе. Говорить о том, кого мы планируем заменить, а кого нет, по-моему, рановато,

– резюмировал премьер.

Обратите внимание! В среду, 4 марта, Совет собирается на внеочередное заседание, на котором, в частности, может рассмотреть изменения глав ряда министерств. В СМИ появилась информация, что кадровые изменения в Кабмине могут задеть Министерство иностранных дел, Министерство здравоохранения, Министерство социальной политики, Министерство оккупированных территорий, кроме того, могут назначить вице-премьера по промышленности.

Смотрите онлайн брифинг премьера Алексея Гончарука 2 марта 2020: