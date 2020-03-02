Брифінг прем'єр-міністра Гончарука: головні тези, відео

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зібрав журналістів на брифінг 2 березня. Під час нього прем'єр прокоментував чутки про свою відставку, зустріч з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком та можливі кадрові зміни у Кабміні.

Гончарук про свою відставку

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу 2 березня наголосив, що не писав жодних заяв.

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Водночас він додав, що відбудуться певні консультації щодо його нібито відставки. Швидше за все, це відбудеться під час позачергового засідання Верховної Ради у середу, 4 березня.

Жодних заяв станом на цю хвилину я не писав. Очевидно, що у нас будуть щодо цього (відставки, – 24 канал) консультації і з президентом, і з парламентом. Станом на сьогодні, я більше нічого коментувати не хочу,

– заявив Гончарук.

Що відомо про нібито відставку Гончарука: головне

28 лютого, українські ЗМІ повідомили, що прем'єр Олексій Гончарук нібито повторно написав заяву про відставку. Мовляв, його роздратували постійні повідомлення про пошуки заміни для нього.

Сам Гончарук наголосив, що ніяких заяв не писав і з президентом не говорив. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков додав, що така заява від голови уряду ще не надходила.

Тим часом ЗМІ висувають можливі кандидатури політиків, які могли б замінити Гончарука на посаді. Головними претендентами, на думку медіа, є Сергій Тігіпко та Валерій Хорошковський. Серед інших кандидатур – Арсен Аваков та Юрій Вітренко. Останній спростував чутки, що він найближчим часом може очолити Кабмін.



Хто потенційно може стати прем'єром замість Гончарука / Інфографіка 24 каналу

Про зустріч з Єрмаком

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів, що на зустрічі з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком політики просто обмінялися думками та обговорили робочі питання.

Я кожного дня з кимось зустрічаюся, розмовляю, навіть вечеряю. У цій зустрічі не було нічого особливого. Ми просто обмінялися думками щодо того, що відбувається, обговорили робочі питання,

– пояснив Гончарук.

Що відомо про зустріч Гончарука та Єрмака?Вона відбулася 1 березня в індійському ресторані "Сутра" в Києві. Про зустріч політиків повідомив у мережі журналіст Крістофер Міллер. За його словами, Гончарук та Єрмак розмовляли пошепки, тому він багато не розчув, "але чув ім'я Ігоря Коломойського". Згодом "Українська правда" опублікувала відео, на якому помітно, як політики залишають ресторан.

Гончарук про можливі відставки міністрів

Прем'єр заявив, що у владній команді є бажання "серйозно підсилити уряд". Це командне рішення, яке, зокрема, залежить від президента і депутатів у парламенті.

Яким буде фінальне рішення – я б зараз не хотів коментувати, тому що воно зараз ще на столі. Говорити про те, кого ми плануємо замінити, а кого ні, як на мене, трохи зарано,

– резюмував прем'єр.

Зверніть увагу! У середу, 4 березня, Рада збирається на позачергове засідання, на якому, зокрема, може розглянути зміни голів низки міністерств. У ЗМІ з'явилася інформація, що кадрові зміни у Кабміні можуть зачепити: Міністерство закордонних справ, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціальної політики, Міністерство окупованих територій, крім того, можуть призначити віцепрем'єра з питань промисловості.

Дивіться відео брифінгу прем'єра Олексія Гончарука 2 березня 2020: