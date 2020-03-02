Гончарук про зустріч з Єрмаком: Обговорили робочі питання

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук розповів про зустріч з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. На ній політики просто обмінялися думками та обговорили робочі питання.

Про свою розмову з главою Офісу Президента Єрмаком Гончарук розповів на брифінгу.

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Я кожного дня з кимось зустрічаюся, розмовляю, навіть вечеряю. У цій зустрічі не було нічого особливого. Ми просто обмінялися думками щодо того, що відбувається, обговорили робочі питання,

– пояснив Гончарук.

За його словами, вони не порушували жодної теми, яку він міг би окремо прокоментувати.

Що відомо про зустріч Гончарука та Єрмака

Вона відбулася 1 березня в індійському ресторані "Сутра" в Києві.

Про зустріч політиків повідомив у мережі журналіст Крістофер Міллер. За його словами, Гончарук та Єрмак розмовляли пошепки, тому він багато не розчув, "але чув ім'я Ігоря Коломойського".

Згодом "Українська правда" опублікувала відео, на якому помітно, як політики залишають ресторан.

Важливо! 4 березня на вимогу Володимира Зеленського відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Серед основних питань – Кабінет Міністрів України та правоохоронні органи. На засіданні також можуть проголосувати за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

Що відомо про можливу відставку Гончарука