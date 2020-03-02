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      Гончарук про зустріч з Єрмаком: Обговорили робочі питання

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      Гончарук прокоментував зустріч з Єрмаком / 24 канал

      Прем’єр-міністр Олексій Гончарук розповів про зустріч з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. На ній політики просто обмінялися думками та обговорили робочі питання.

      Про свою розмову з главою Офісу Президента Єрмаком Гончарук розповів на брифінгу.

      Зверніть увагу: Брифінг прем'єр-міністра Гончарука: відео

      Я кожного дня з кимось зустрічаюся, розмовляю, навіть вечеряю. У цій зустрічі не було нічого особливого. Ми просто обмінялися думками щодо того, що відбувається, обговорили робочі питання,
      – пояснив Гончарук.

      За його словами, вони не порушували жодної теми, яку він міг би окремо прокоментувати.

      Що відомо про зустріч Гончарука та Єрмака

      • Вона відбулася 1 березня в індійському ресторані "Сутра" в Києві.
      • Про зустріч політиків повідомив у мережі журналіст Крістофер Міллер. За його словами, Гончарук та Єрмак розмовляли пошепки, тому він багато не розчув, "але чув ім'я Ігоря Коломойського".
      • Згодом "Українська правда" опублікувала відео, на якому помітно, як політики залишають ресторан.

      Важливо! 4 березня на вимогу Володимира Зеленського відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Серед основних питань – Кабінет Міністрів України та правоохоронні органи. На засіданні також можуть проголосувати за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

      Що відомо про можливу відставку Гончарука

      • У п'ятницю, 28 лютого, українські засоби масової інформації повідомили, буцімто прем'єр Олексій Гончарук повторно написав заяву про відставку. Мовляв, його роздратували постійні повідомлення про пошуки заміни для нього. На брифінгу 2 березня Гончарук спростував таку інформацію, заявивши, що не писав жодних заяв.
      • Однак вже з'явився список з імовірними кандидатами на заміну Гончарука. Серед них Сергій Тігіпко, Валерій Хорошковський, Арсен Аваков, Юрій Вітренко.
      • Це вже не перша інформація про відставку Гончарука. 15 січня у мережі поширили запис розмови нібито Олексія Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну. Запис наробив скандалу у мережі через вислів Гончарука, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів". Себе ж глава уряду назвав "повним профаном" в економіці".
      • Тоді Гончарук заявив, що фрази на аудіо вирвані з контексту та змонтовані, проте вранці 17 січня він подав заяву на звільнення Зеленському. Однак за чинним законодавством, звільнити Гончарука може лише Верховна Рада.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Офіс Президента Андрій Єрмак Олексій Гончарук Новини України Новини політики
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