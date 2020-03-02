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      Гончарук о встрече с Ермаком: Обсудили рабочие вопросы

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      Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о встрече с главой Офиса Президента Андреем Ермаком. На ней политики просто обменялись мнениями и обсудили рабочие вопросы.

      О своем разговоре с главой Офиса Президента Ермаком Гончарук рассказал на брифинге.

      Обратите внимание: Брифинг премьер-министра Гончарука: видео

      Я каждый день с кем-то встречаюсь, разговариваю, даже ужинаю. В этой встрече не было ничего особенного. Мы просто обменялись мнениями относительно того, что происходит, обсудили рабочие вопросы,
      – объяснил Гончарук.

      По его словам, они не нарушали ни одной темы, которую он мог бы отдельно прокомментировать.

      Что известно о встрече Гончарука и Ермака

      • Она состоялась 1 марта в индийском ресторане "Сутра" в Киеве.
      • О встрече политиков сообщил в сети журналист Кристофер Миллер. По его словам, Гончарук и Ермак разговаривали шепотом, поэтому он много не расслышал, "но слышал имя Игоря Коломойского".
      • Впоследствии "Украинская правда" опубликовала видео, на котором видно, как политики покидают ресторан.

      Важно! 4 марта по требованию Владимира Зеленского состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Среди основных вопросов – Кабинет Министров Украины и правоохранительные органы. На заседании также могут проголосовать за отставку премьера Алексея Гончарука.

      Что известно о возможной отставке Гончарука

      • В пятницу, 28 февраля, украинские средства массовой информации сообщили, будто премьер Алексей Гончарук повторно написал заявление об отставке. Мол, его раздражали постоянные сообщения о поисках замены для него. На брифинге 2 марта Гончарук опроверг такую ​​информацию, заявив, что не писал никаких заявлений.
      • Однако уже появился список из вероятными кандидатами на замену Гончарука. Среди них Сергей Тигипко, Валерий Хорошковский, Арсен Аваков, Юрий Витренко.
      • Это уже не первая информация об отставке Гончарука. 15 января во сети распространили запись разговора якобы Алексея Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина. Запись создала скандал в сети из-за высказывания Гончарука, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов". Себя же глава правительства назвал "полным профаном" в экономике".
      • Тогда Гончарук заявил, что фразы аудио вырваны из контекста и смонтированы, однако утром 17 января он подал заявление на увольнение Зеленскому. Однако по действующему законодательству, уволить Гончарука может только Верховная Рада.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Офіс Президента Андрей Ермак Алексей Гончарук Новости Украины Новости политики
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