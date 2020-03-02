Гончарук о встрече с Ермаком: Обсудили рабочие вопросы

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о встрече с главой Офиса Президента Андреем Ермаком. На ней политики просто обменялись мнениями и обсудили рабочие вопросы.

О своем разговоре с главой Офиса Президента Ермаком Гончарук рассказал на брифинге.

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Я каждый день с кем-то встречаюсь, разговариваю, даже ужинаю. В этой встрече не было ничего особенного. Мы просто обменялись мнениями относительно того, что происходит, обсудили рабочие вопросы,

– объяснил Гончарук.

По его словам, они не нарушали ни одной темы, которую он мог бы отдельно прокомментировать.

Что известно о встрече Гончарука и Ермака

Она состоялась 1 марта в индийском ресторане "Сутра" в Киеве.

О встрече политиков сообщил в сети журналист Кристофер Миллер. По его словам, Гончарук и Ермак разговаривали шепотом, поэтому он много не расслышал, "но слышал имя Игоря Коломойского".

Впоследствии "Украинская правда" опубликовала видео, на котором видно, как политики покидают ресторан.

Важно! 4 марта по требованию Владимира Зеленского состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Среди основных вопросов – Кабинет Министров Украины и правоохранительные органы. На заседании также могут проголосовать за отставку премьера Алексея Гончарука.

Что известно о возможной отставке Гончарука