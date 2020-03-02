Кадрові зміни в уряді: експерт пояснив, яких ризиків треба уникнути Зеленському

Відставка прем’єра Гончарука наразі розглядатиметься, як крайній захід. Це можливо за однієї важливої умови, щоб не було ризиків для Зеленського. Іде зміна кадрової концепції.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Петро Олещук.

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Відставку Гончарука відкидати не можна. Але його звільнення можливе за наявності і стовідсотково погодженої нової кандидатури глави уряду. Поки важко говорити про таку кандидатуру,

– вважає Петро Олещук.

Як зауважує експерт, відставка Гончарука означатиме відставку всього Кабміну. Тобто треба призначати новий уряд. А це голосування за кожну кандидатуру міністра окремо.

Якщо тривалий час не формуватиметься новий уряд, це показник політичної нестабільності. Зрозуміло, що аби кого призначати замість Гончарука сенсу немає. Це повинна бути така людина, яка користуватиметься високим рівнем довіри з боку президента Зеленського,

– переконаний Олещук.

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На його думку, відставка Гончарука має бути в такому форматі: прем’єр подає у відставку, Верховна Рада підтримує її і одразу затверджує нового главу уряду. Інакше це буде посилення політичної нестабільності, що не потрібно Зеленському і його оточенню.

Водночас, підкреслює Олещук, змінюються підходи до формування Кабміну.

"При формуванні нинішнього Кабміну в якості гарантії проведення реформ залучали нові обличчя, які не мали стосунку до влади і високих постів. Зараз у суспільстві активно просувається альтернативна ідея: Час експериментів пройшов. Треба залучати професіоналів", – підкреслює Олещук.

Політолог зауважує: в ЗМІ активно почали з’являтися прізвища таких професіоналів. Тих, то обіймав раніше високі посади у владі. Зокрема, Сергія Тігіпка, але на даний момент ця інформація не підтверджується. Підтверджень і конкретики щодо прізвища, говорить Олещук, зараз немає.

Що відомо про зміну прем'єр-міністра і міністрів: головне

Українські ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський може призначити Сергія Тігіпка прем'єр-міністром України. Серед імовірних кандидатів називали Валерія Хорошковського – український бізнесмен і політик, був віцепрем'єром часів Януковича та керівником СБУ. Міністра внутрішніх справа Авакова і Юрія Вітренка.

28 лютого, українські ЗМІ повідомили, що прем'єр Олексій Гончарук повторно написав заяву про відставку. На брифінгу 2 березня 2020 року Олексій Гончарук сказав, що заяву про звільнення не писав.

Президент Зеленський скликав позачергову сесію Верховної Ради 4 березня.

ЗМІ повідомляють, про такі можливі кадрові зміни в Кабміні:

Міністерство закордонних справ; Міністерство охорони здоров'я; Міністерство соціальної політики; Офіс прокурора; призначення віцепрем'єра з питань промисловості; Міністерство окупованих територій – можливо, призначать Олексія Резнікова.



Хто потенційно може стати прем'єром замість Гончарука / Інфографіка 24 каналу

Дивіться відео брифінгу прем'єра Олексія Гончарука 2 березня 2020: