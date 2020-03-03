Зеленському пропонують 3 кандидатів на пост міністра оборони замість Загороднюка, – ЗМІ
Крісло під міністром оборони Андрієм Загороднюком захиталося: його можуть звільнити з посади вже найближчим часом. Натомість президенту Зеленському пропонують замінити його, кандидатів є аж троє.
Один із них Андрій Таран – генерал-лейтенант Збройних сил у відставці. На його кандидатурі начебто наполягає глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Про це з посиланням на власні джерела пише "Дзеркало тижня".
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Таран був звільнений у запас у 2016 році, до цього був представником України у СЦКК, а також входив до підгрупи з питань безпеки у ТКГ в Мінську.
Водночас, в очільника СБУ Івана Баканова та, як не дивно, у колишнього народного депутата Сергія Пашинського – інший протеже. Йдеться про Андрія Сенченка. Він – колишній парламентар 3 скликань. Разом із Пашинським та Аваковим був членом фракції "Батьківщини", однак у 2019 році залишив партію Тимошенко.
Ще одну кандидатуру висуває секретар РНБО Олексій Данілов. Він пропонує главі держави призначити на місце Загороднюка генерала-полковника Михайла Коваля. Свого часу той очолював військове відомство. Щоправда, це було недовго: він виконував обов’язки глави Міноборони в уряді Яценюка з березня по липень 2014 року.
Кого ще можуть зачепити ротації у Кабміні? Окрім прем’єра Олексія Гончарука, кадрові зміни можуть торкнутися Міністерства закордонних справ, МОЗ, Міністерства соцполітики, Міністерства окупованих територій, а також Офіс генпрокурора. Також Рада може розглянути питання призначення віцепрем’єра з питань промисловості.
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