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      Зеленскому предлагают 3 кандидатов на пост министра обороны вместо Загороднюка, – СМИ

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      Кресло под министром обороны Андреем Загороднюком зашаталось: его могут уволить с должности в ближайшее время. Взамен президенту Зеленскому предлагают заменить его, кандидатов есть аж трое.

      Один из них Андрей Таран – генерал-лейтенант Вооруженных сил в отставке. На его кандидатуре якобы настаивает глава Офиса Президента Андрей Ермак. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Зеркало недели".

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      Таран был уволен в запас в 2016 году, до этого был представителем Украины в СЦКК, а также входил в подгруппы по вопросам безопасности в ТКГ в Минске.

      В то же время у главы СБУ Ивана Баканова и, как ни странно, у бывшего народного депутата Сергея Пашинского – другой протеже. Речь идет об Андрее Сенченко. Он – бывший парламентарий 3 созывов. Вместе с Пашинским и Аваковым был членом фракции "Батькивщины", однако в 2019 году оставил партию Тимошенко.

      Еще одну кандидатуру выдвигает секретарь СНБО Алексей Данилов. Он предлагает главе государства назначить на место Загороднюка генерал-полковника Михаила Коваля. В свое время тот возглавлял военное ведомство. Правда, это было недолго: он исполнял обязанности главы Минобороны в правительстве Яценюка с марта по июль 2014 года.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Міністерство оборони України Андрей Загороднюк
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