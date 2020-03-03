Зеленскому предлагают 3 кандидатов на пост министра обороны вместо Загороднюка, – СМИ

Кресло под министром обороны Андреем Загороднюком зашаталось: его могут уволить с должности в ближайшее время. Взамен президенту Зеленскому предлагают заменить его, кандидатов есть аж трое.

Один из них Андрей Таран – генерал-лейтенант Вооруженных сил в отставке. На его кандидатуре якобы настаивает глава Офиса Президента Андрей Ермак. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Зеркало недели".

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Таран был уволен в запас в 2016 году, до этого был представителем Украины в СЦКК, а также входил в подгруппы по вопросам безопасности в ТКГ в Минске.

В то же время у главы СБУ Ивана Баканова и, как ни странно, у бывшего народного депутата Сергея Пашинского – другой протеже. Речь идет об Андрее Сенченко. Он – бывший парламентарий 3 созывов. Вместе с Пашинским и Аваковым был членом фракции "Батькивщины", однако в 2019 году оставил партию Тимошенко.

Еще одну кандидатуру выдвигает секретарь СНБО Алексей Данилов. Он предлагает главе государства назначить на место Загороднюка генерал-полковника Михаила Коваля. В свое время тот возглавлял военное ведомство. Правда, это было недолго: он исполнял обязанности главы Минобороны в правительстве Яценюка с марта по июль 2014 года.

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Кроме премьера Алексея Гончарука, кадровые изменения могут коснуться Министерства иностранных дел, Министерства здравоохранения, Министерства соцполитики, Министерства оккупированных территорий, а также Офис генпрокурора. Также Рада может рассмотреть вопрос назначения вице-премьера по промышленности.