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      Аваков может получить повышение в правительстве, – "слуга народа" Монастырский

      - Читати новину українською

      Министр внутренних дел Арсен Аваков, который находится на этой должности с февраля 2014 года, точно сохранит место в Кабмине. Более того, его даже может ожидать повышение.

      Разговоры о новых назначениях в правительстве и, возможно, даже отставке его главы Алексея Гончарука, продолжаются уже не первую неделю. В среду, 4 марта, ситуация станет понятнее: на внеочередное заседание соберется парламент. Нардепы рассмотрят ряд кадровых вопросов, касающихся Кабинета Министров.

      К теме ротаций: Если уволят Гончарука: когда назначат нового премьера

      Если кресло шатается даже под самим премьером, то относительно будущего Арсена Авакова нардепы от "Слуги народа" выражают уверенность. Так, глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности, "слуга народа" Денис Монастырский уверен: Аваков пост сохранит. Об этом он сообщил в комментарии Интерфакс-Украина.

      Вопрос сохранения должности или даже возможность ее повышения для министра Авакова практически решен,
      – рассказал он.

      Он добавил, что сейчас продолжаются жаркие дискуссии относительно руководителей правоохранительных органов. Кроме того, вопрос возможного увольнения главы правительства Гончарука, по его словам, тоже еще не решен.

      "Идет новая волна сбора подписей за отставку Руслана Рябошапки, в том числе обсуждается целесообразность пребывания директора НАБУ (Сытника – 24 канал) на должности", – добавил Монастырский.

      Ротации в правительстве: коротко

      • В конце февраля ряд СМИ сообщил о том, что премьер Алексей Гончарук вскоре может покинуть свой пост. На этом посту его может заменить политик с опытом Сергей Тигипко. Среди других кандидатов на якобы вакантное место: бизнесмен и чиновник времен Януковича Валерий Хорошковский, нынешний глава МВД Арсен Аваков и директор по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрий Витренко.
      • Далее СМИ начали писать о том, что Гончарук написал заявление на отставку, однако 2 марта во время собственной пресс-конференции он опроверг эти слова.
      • Однако кадровые ротации в правительстве неизбежны, поскольку президент Зеленский созвал на 4 марта внеочередную сессию Верховной Рады. Среди прочего будут рассматривать и этот вопрос.

      Кабмін Гончарук прем'єр-міністр Тігіпко Хорошковський Аваков
      Вероятные кандидаты на пост премьера/ инфографика 24 канала

      Кого могут задеть изменения в Кабмине?Кроме самого Гончарука, кадровые изменения могут коснуться Министерства иностранных дел, Минздрава, Министерства соцполитики, Министерствоа оккупированных территорий, а также Офиса генпрокурора. Также Рада может рассмотреть вопрос назначения вице-премьера по вопросам промышленности.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Алексей Гончарук Арсен Аваков Слуга народа Кабинет Министров Украины Новости политики
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