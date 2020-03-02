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      Если уволят Гончарука: когда назначат нового премьера

      - Читати новину українською

      Сомнительно, что произойдет смена руководителя правительства Гончарука. Если премьера отправят в отставку, то нового пока не назначат. Вместо Гончарука будет исполняющий обязанности вице-премьер-министр Шмыгаль. Кадровой революции в правительстве не будет.

      Такое мнение 24 каналу высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

      К сведению: Брифинг премьер-министра Гончарука: главные тезисы, видео

      Будущий премьер, скорее, находится среди депутатов Верховной Рады. Впрочем, на самом деле власть с самого начала принадлежала министру финансов Оксане Маркаровой – у нее бюджет. А сила у министра внутренних дел Авакова. Если Маркарова и Аваков остаются, то в правительстве ничего не изменится. Независимо от того, кто станет новым премьером. Останется трехглавая структура Кабмина,
      – считает Виктор Небоженко.

      Читайте также: Кандидатура Тигипко: эксперт оценил шансы политика стать новым премьером Украины

      По словам политолога, при условии отставки Гончарука нового премьера могут назначить где-то ближе к маю. Но проблема в другом.

      Смена главы правительства означает затягивание переговоров с МВФ о предоставлении Украине очередного транша. Это самое важное. С и.о. премьера МВФ вести переговоры не станет. Фонд подождет месяц-полтора и скажет: дайте нам полноценного главу Кабмина. Также затянутся реформы рынка земли и децентрализации,
      – отметил Небоженко.

      Что известно об изменении премьер-министра и министров: главное

      • Украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский может назначить Сергея Тигипко премьер-министром Украины. Среди возможных кандидатов называли Валерия Хорошковского – украинский бизнесмен и политик, был вице-премьером при Януковиче и руководителем СБУ. Министра внутренних дел Авакова и Юрия Витренко.
      • 28 февраля, украинские СМИ сообщили, что премьер Алексей Гончарук повторно написал заявление об отставке. На брифинге 2 марта 2020 года Алексей Гончарук сказал, что заявление об увольнении не писал.
      • Президент Зеленский созвал внеочередную сессию Верховной Рады 4 марта.
      • СМИ сообщают о таких возможных кадровых изменениях в Кабмине:
      1. Министерство иностранных дел;
      2. Министерство здравоохранения;
      3. Министерство социальной политики;
      4. Офис прокурора;
      5. назначение вице-премьера по вопросам промышленности;
      6. Министерство оккупированных территорий – возможно, назначат Алексея Резникова.

      кабінет міністрів
      Кто потенциально может стать премьером вместо Гончарука / Инфографика 24 канала

      Смотрите видео брифинга премьера Алексея Гончарука 2 марта 2020:

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Арсен Аваков Кабинет Министров Украины Новости политики Денис Шмыгаль Отставка Гончарука МВФ Оксана Маркарова
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