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      Якщо звільнять Гончарука: коли призначать нового прем’єра

      - Читать новость на русском
      Олексій Гончарук переконує, що заяву про звільнення не писав / Кабінет міністрів України

      Сумнівно, що відбудеться зміна керівника уряду Гончарука. Якщо прем’єра відправлять у відставку, то нового наразі не призначать. Замість Гончарука буде виконуючий обов’язки віцепрем'єрміністр Шмигаль. Кадрової революції в ряді не буде.

      Таку думку 24 каналу висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

      До уваги: Брифінг прем'єр-міністра Гончарука: головні тези, відео

      Майбутній прем'єр, скоріше, знаходиться серед депутатів Верховної Ради. Втім, насправді влада з самого початку належала міністру фінансів Оксані Маркаровій – у неї бюджет. А сила у міністра внутрішні справ Авакова. Якщо Маркарова і Аваков залишаються, то в уряді нічого не зміниться. Незалежно від того, хто стане новим прем'єром. Залишиться триголова структура Кабміну,
      – вважає Віктор Небоженко.

      Читайте також: Кандидатура Тігіпка: експерт оцінив шанси політика стати новим прем'єром України

      За словами політолога, за умови відставки Гончарука нового прем’єра можуть призначити десь ближче до травня. Але проблема в іншому.

      Зміна глави уряду означає затягування переговорів з МВФ про надання Україні нового траншу. Це найважливіше. З в.о прем’єра МВФ вести переговори не стане. Фонд почекає місяць-півтора і скаже: дайте нам повноцінного очільника Кабміну. Також затягнуться реформи ринку землі і децентралізації,
      – зазначив Небоженко.

      Що відомо про зміну прем'єр-міністра і міністрів: головне

      • Українські ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський може призначити Сергія Тігіпка прем'єр-міністром України. Серед імовірних кандидатів називали Валерія Хорошковського – український бізнесмен і політик, був віцепрем'єром часів Януковича та керівником СБУ. Міністра внутрішніх справа Авакова і Юрія Вітренка.
      • 28 лютого, українські ЗМІ повідомили, що прем'єр Олексій Гончарук повторно написав заяву про відставку. На брифінгу 2 березня 2020 року Олексій Гончарук сказав, що заяву про звільнення не писав.
      • Президент Зеленський скликав позачергову сесію Верховної Ради 4 березня.
      • ЗМІ повідомляють, про такі можливі кадрові зміни в Кабміні:
      1. Міністерство закордонних справ;
      2. Міністерство охорони здоров'я;
      3. Міністерство соціальної політики;
      4. Офіс прокурора;
      5. призначення віцепрем'єра з питань промисловості;
      6. Міністерство окупованих територій – можливо, призначать Олексія Резнікова. 

      кабінет міністрів
      Хто потенційно може стати прем'єром замість Гончарука / Інфографіка 24 каналу

      Дивіться відео брифінгу прем'єра Олексія Гончарука 2 березня 2020:

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Арсен Аваков Кабінет Міністрів України Новини політики Денис Шмигаль Відставка Гончарука МВФ Оксана Маркарова
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