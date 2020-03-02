Якщо звільнять Гончарука: коли призначать нового прем’єра

Сумнівно, що відбудеться зміна керівника уряду Гончарука. Якщо прем’єра відправлять у відставку, то нового наразі не призначать. Замість Гончарука буде виконуючий обов’язки віцепрем'єрміністр Шмигаль. Кадрової революції в ряді не буде.

Таку думку 24 каналу висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

До уваги: Брифінг прем'єр-міністра Гончарука: головні тези, відео

Майбутній прем'єр, скоріше, знаходиться серед депутатів Верховної Ради. Втім, насправді влада з самого початку належала міністру фінансів Оксані Маркаровій – у неї бюджет. А сила у міністра внутрішні справ Авакова. Якщо Маркарова і Аваков залишаються, то в уряді нічого не зміниться. Незалежно від того, хто стане новим прем'єром. Залишиться триголова структура Кабміну,

– вважає Віктор Небоженко.

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За словами політолога, за умови відставки Гончарука нового прем’єра можуть призначити десь ближче до травня. Але проблема в іншому.

Зміна глави уряду означає затягування переговорів з МВФ про надання Україні нового траншу. Це найважливіше. З в.о прем’єра МВФ вести переговори не стане. Фонд почекає місяць-півтора і скаже: дайте нам повноцінного очільника Кабміну. Також затягнуться реформи ринку землі і децентралізації,

– зазначив Небоженко.

Що відомо про зміну прем'єр-міністра і міністрів: головне

Українські ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський може призначити Сергія Тігіпка прем'єр-міністром України. Серед імовірних кандидатів називали Валерія Хорошковського – український бізнесмен і політик, був віцепрем'єром часів Януковича та керівником СБУ. Міністра внутрішніх справа Авакова і Юрія Вітренка.

28 лютого, українські ЗМІ повідомили, що прем'єр Олексій Гончарук повторно написав заяву про відставку. На брифінгу 2 березня 2020 року Олексій Гончарук сказав, що заяву про звільнення не писав.

Президент Зеленський скликав позачергову сесію Верховної Ради 4 березня.

ЗМІ повідомляють, про такі можливі кадрові зміни в Кабміні:

Міністерство закордонних справ; Міністерство охорони здоров'я; Міністерство соціальної політики; Офіс прокурора; призначення віцепрем'єра з питань промисловості; Міністерство окупованих територій – можливо, призначать Олексія Резнікова.



Хто потенційно може стати прем'єром замість Гончарука / Інфографіка 24 каналу

Дивіться відео брифінгу прем'єра Олексія Гончарука 2 березня 2020: